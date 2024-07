OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za subotu 20. jul: Mars ulazi u znak Blizanaca - Pazite kome šaljete poruke i mejlove

ULAZAK Marsa, simbola akcije, strasti i sukoba, u Blizance, znajk komunikacija i biznisa, posle dve godine nije neuobičajen, jer se ova planeta zadržava oko dva meseca u svakom od 12 zodijačkih znakova.

Foto: Profimedia

Međutim, prvi put posle 12 godina, Mars će napraviti konjunkciju sa Jupiterom, koji je 26. maja ušao u znak Blizanaca. Budući da Jupiter, kao planeta ekspanzije, sve uvećava, a Blizanci su takođe simbol saobraćaja, savetuje se povećan oprez za volanom, od 25. jula do 4. septembra, kako vozačima, tako i pešacima.

Pošto vladalac Blizanaca, Merkur, 25. jula ulazi u Devicu, znak kojim takođe upravlja, i formira napet aspekt sa Marsom u Blizancima, to samo naglašava rizik u saobraćaju. Do 27. jula, Mars pravi konjunkciju sa Uranom u na Algolu, u Biku, i to je vrlo kritičan period.

Jupiter takođe upravlja sedmom kućom Blizanaca, pa će zbog njegovog tranzita preko ovog znbnaka, njegovi predstavnici poželeti da uplove u bračne vode. Međutim, ne moraju da žure. Bolje je da sačekaju oktobar, kada će Mars već izaći iz Blizanaca i kada bude prošlo pomračenje Meseca na 25. stepenu Riba, 18. septembra.

Konjunkcija Marsa i Jupitera će izazvati i pravu zbrku u komunikacijama, pa tako poruke i mejlovi mogu završiti na pogrešnim adresama, ili može doći do naglog preokreta u poslovnim dogovorima. Ovaj aspekt upozorava i na oprez sa dokumentacijom, kao i sa vrednim sitnicama (telefoni, kartice, ključevi), koje treba čuvati kao oči u glavi, naročito posle 5. avgusta, kada Merkur kreće retrogradnim hodom.

Pošto Merkur upravlja ljubavnim životom Strelaca i Riba, ovi znaci će imati i najviše trzavica na emotivnom planu.