ASTEROID VEĆI OD AJFELOVE KULE PROĆI ĆE VEOMA BLIZU ZEMLJE: Naučnici smatraju da je jedan takav udario u Zemlju i zbrisao dinosauruse (VIDEO)

Godine 2029. asteroid veći od Ajfelove kule proleteće pored Zemlje, a donedavno su naučnici strahovali da bi to moglo da izazove katastrofalan sudar. Naučnici se sada nadaju da će pažljivo ispitati 99942 Apofis pre njegovog bliskog susreta sa Zemljom u nastojanju da se ojača odbranu od eventualnih udara.

Evropska svemirska agencija (ESA) najavila je finansiranje pripremnih radova na bezbednosnoj misiji Rapid Apofis (Ramzes), koja bi trebalo da pošalje svemirsku letelicu do asteroida kako bi prikupila informacije o njegovoj veličini, obliku, masi i kako se okreće dok juri kroz prostor, piše „Gardijan“.

Misija će takođe rasvetliti sastav i unutrašnju strukturu Apofisa, kao i njegovu orbitu, i istražiti kako se asteroid menja dok prolazi u krugu od 32.000 kilometara od Zemlje - oko jedne desetine udaljenosti od Meseca – u petak 13. aprila 2029.

-Prelet koji izvodi pored Zemlje je apsolutno jedinstven. Ako je nebo čisto, trebalo bi da bude vidljiv golim okom, rekao je dr Holger Krag, šef Kancelarije za bezbednost svemirskog programa ESA, dodajući da se asteroid neće tako približiti Zemlji za još nekoliko hiljada godina.

Apofis će biti bliži Zemlji od geostacionarnih satelita koji se koriste za emitovanje TV programa, dži-pi-es navigaciju i vremensku prognozu. Na toj udaljenosti, rekao je Krag, asteroid bi počeo da komunicira sa Zemljom.

-Zemljino gravitaciono polje je ono što će u suštini malo preoblikovati asteroid, rekao je on, dodajući da bi gravitaciona sila takođe mogla da izazove klizišta na površini asteroida.

Krag je rekao da će nalazi iz misije Ramzes pomoći naučnicima da shvate asteroid i rizik od te vrste svemirskog kamenja.

„Naš cilj nije da se bavimo naukom o asteroidima, već da ih razumemo na način da bi jednog dana mogli da ih odbijemo ako postanu opasni“, rekao je on.

Profesorka Monika Grejdi sa Otvorenog univerziteta rekla je da Apofis nije kao većina asteroida koji se nalaze u prilično sigurnim orbitama i ne približavaju se našoj planeti.

-Oni se približavaju Zemlji i postoji mogućnost da jednog dana jedan od njih udari u Zemlju i izazove veliku katastrofu. Verujemo da se to dogodilo pre 65 miliona godina, kada su svi dinosaurusi zbrisani. A ako je to veliki asteroid i udari Zemlju, to će biti katastrofa koja će uništiti čovečanstvo, rekla je ona.

Nakon što je otkriven 2004. godine, Apofis je zabrinuo naučnike da bi mogao da se sudari sa Zemljom dok kruži oko Sunca. NASA je ipak isključila mogućnost sudara kada se Apofis bude približio 2029. i 2036. godine, ali su stručnjaci tek 2021. godine potvrdilida do udara neće doći najmanje u narednih 100 godina. Međutim, svemirske agencije ne prepuštaju bezbednost planete slučaju, već i dalje istražuju asteroide koji idu ka Zemlji.

