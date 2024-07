LOŠ DAN ZA LJUBAV Astro savet za četvrtak, 18. jul: Mesec je u Strelcu, u opoziciji sa Marsom - Pazite da ne povredite tuđa osećanja

MESEC danas prelazi od 12. do 25. stepena Strelca, obrazujući harmonične aspekte sa Merkurom i Venerom, a napete sa Marsom, Saturnom i Neptunom.

Foto Shutterstock

Dok Mesečevi trigoni sa Merkurom i Venerom planiraju putovanja i kupovinu lepih stvari, kvadrati sa Saturnom i Neptunom i opozicija sa Marsom, nepovoljno utiču na emocije, a samim tim i na ljubavne odnose.

Planeta akcije, strasti i sukoba Mars približava se asteroidu Amor u Blizancima, zbog čega će predstavnici ovog znaka kao magnet privlačiti suprotni pol. S druge strane, njihova znatiželja i potreba da se dopadnu svima oko sebe, ne pazeći na tuđa osećanja, dovešće ih u situaciju da povrede one koje vole. I kao da im to neće biti dovoljno, neće čak ni shvatiti da su to uradili.

Napeti aspekti sa Saturnom i Neptunom, na zdravstvenom planu, opominju da bi trebalo povesti više računa o ishrani, naročito u ovim tropskim danima.