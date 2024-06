SOLO PUTOVANJE: Prilika da bolje upoznate sebe i druge (FOTO)

Volite da šetate sami, desi vam se da odete na koncert, u bioskop ili pozorište takođe bez društva, ali se nikako ne odlučujete da spakujete kofere i pođete „solo“ na putovanje jer vas muče brojna pitanja.

Foto Shutterstock

Od onog šta će svet reći: „vidi je/ga, nema sa kim da ide“, preko razmišljanja o tome koliko je bezbedno uputiti se sam nas odmor, da li će vam biti dosadno, do najgoreg scenarija koji vam se „vrti“ po glavi, na koga da se oslonite ako nešto pođe po zlu. Ženama je još komplikovanije da isplaniraju samostalno putovanje, kada se uzmu u obzir i različiti pristupi nežnijem polu u određenim kulturama.

No, ako strast ka avanturama i otkrivanjima novih mesta jače struji kroz vaše vene nego pomenuti strahovi, prevazići ćete ih i nema potrebe da brinete, već put pod noge.

Ipak, samostalno putovanje sinonim je za slobodu, nezavisnost i, naravno, želju za „lutanjem“. A svet je previše velik da biste čekali da neko krene sa vama svaki put kada želite da se upustite u avanturu. Mi ćemo se potruditi da vam otkrijemo brojne prednosti, ali i poneku manu, ovakve vrste putovanja.

Odmah da vas okuražimo činjenicom da je, na svetskom nivou, procentualni broj putnika koji putuju sami dvocifren, što je do samo pre 10 godina bilo nezamislivo – „vrteo“ se oko šest odsto u odnosu na sva druga putovanja. Od pojave pandemije korona virusa ova cifra je još ubrzanije počela da raste, najverovatnije zbog toga što su ljudi tokom karantina otkrili da mogu lepo da se zabave i sami i tokom dužeg vremenskog perioda.

Foto Shutterstock

Oni koji praktikuju ovakve vrste odmora često govore da se osećaju osnaženo po povratku sa putovanja. Najčešće se može čuti da su postali potpuno nova osoba i promenili pogled na život. Samostalno putovanje omogućava vam da kreirate sopstveni raspored baš svega što želite da radite, uključujući kada i kako nameravate nešto da učinite, od izbora hrane i mesta za doručak do toga da vam se, recimo, ne čeka u dugačkom redu za ulazak u muzej, pa jednostavno promenite plan ili ako vam se ide kući ranije promenite i datum povratka. Pritom, na ovakvim putešestvijima razvićete samopouzdanje.

Većina ljudi smatra pomenuti vid putovanja hrabrim poduhvatom. Da vas hrabrost ne bi odvela tamo gde ne treba i da biste bili spremni za sve što vam se dogodi na putu trebalo bi da znate kako to dobro da planirate. Što više istražite odabranu destinaciju pre polaska (mislimo na polje bezbednosti, kulturološke norme, jezik...) bićete spremniji za sve što vas čeka. Čak i ako niste u potpunosti spremni, sam izlazak iz sopstvene zone komfora ojačaće vam samopouzdanje kojim ćete moći da osvojite svet. Odlazak u nepoznato pružiće vam prilike da naučite kako da se suočite sa različitim životnim situacijama.

PRIJATELjI ZA CEO ŽIVOT

Usput ćete produbiti i samospoznaju, jer ćete biti u prilici da osluškujete sopstveni osećaj i kontrolišete u kom pravcu želite da idete. Omogućiće vam da se približite sebi, razmislite o svojim odlukama i otkrijete više o tome šta vas čini upravo takvima kakvi jeste. Kao i da sebi, bez griže savesti, poklonite ono, toliko potrebno, vreme za kojim čeznete svakodnevno ali vam zgusnute životne obaveze to ne dozvoljavaju. Takođe, upoznaćete nove ljude i steći prijateljstva. Pogrešno je verovanje da ćete ako putujete solo stalno biti sami.

Ako to volite – u redu, zavucite se u hladovinu uz omiljenu knjigu ili ćutke osvajajte planinske vrhove, ali ako vam je lepše u društvu, lako ćete ga steći i sami na odmoru. Prijateljstva nastala sa potpuno nepoznatim ljudima, pa i strancima, nekada potraju do kraja života, otvarajući vam vrata neistraženih kultura i avantura. Ukoliko ste od onih koji lakše sklapaju poznanstva putem interneta nego uživo, setite se da u današnje vreme postoji veliki broj sajtova i mobilnih aplikacija preko kojih možete naići na ljude vama sličnih interesovanja baš na destinaciji na kojoj ste. Onda će vam posle virtuelnog kontakta lakše biti da ostvarite i onaj „pravi“, na licu mesta.

Foto Shutterstock

Još jedan od benefita solo putovanja, naročito ako idete u inostranstvo, je to što ćete usavršiti strani jezik brže nego da putujete u društvu, jer ćete biti primorani da se samo njime sporazumevate. Uz to, ostvarićete bliskiji kontakt sa lokalnim stanovništvom i lakše razumeti kulturološke razlike, kao i naučiti nešto od njih na licu mesta, jer ćete jednostavnije stupati u konverzaciju. To može biti prilika da direktno od kuvarice saznate recept za slatkiš koji vam se toliko dopao ili gde je kupila predivni stolnjak koji bi vam se baš lepo uklopio u trpezariji. Lakše upravljanje budžetom je još jedna od stavki „za“, imajući u vidu to da ćete moći da ga isplanirate na dnevnom nivou, prema sopstvenim potrebama, bez da vas neko „odvuče“ u veće izdatke od onih koje sebi možete da priuštite.

Kad smo već kod izdataka, najlošija strana samostalnih putovanja je to što su u startu skuplja, odnosno morate da doplatite smeštaj u jednokrevetnoj sobi u iznosu od 40-50 odsto, a u pojedinim domaćim agencijama, i čitavih 100 procenta u odnosu na cenu aranžmana, u zavisnosti od hotela i perioda boravka. Među manje lepe strane spada i osećaj sigurnosti, jer smo uvek bezbedniji kada smo sa nekim nego sami. Zato pazite kuda se krećete, gledajte da su vam uvek u vidokrugu grupe ljudi, a ako se ipak osetite nebezbedno sedite u prvi kafić i posavetujte se sa osobljem šta da radite. A da biste se osećali opuštenije i po pitanju napredviđenih zdravstvenih problema, najbolje bi bilo da pre odlaska uplatite putno zdravstveno osiguranje.

Ako želite nova poznanstva Ukoliko krećete sa željom da upoznate nove ljude, evo kako ćete najlakše to i postići: Odsednite u hostelu, tamo se brzo sklapaju poznanstva, pogotovo ako ste u višekrevetnoj sobi ili pripremate hranu i jedete u zajedničkom prostoru namenjenom za to. Idite na izlete jer se na njima kriju oni koji imaju ista interesovanja kao vi. Naučite lokalne fraze i njima ćete već na prvu pridobiti simpatije domaćina s kojim ćete potom lako započeti razgovor. Pohađajte vežbe i događaje koje organizuju animatori, spontano ćete se upoznati sa nekim kroz zajedničku zabavu, idite uveče na karaoke, uz pesmu su svi opušteniji i prijemčiviji za druženje.

NE STAJE NI U 89. GODINI

Ukoliko se još kolebate da li ste vi baš za to, da bismo vas dodatno podstakli da se upustite u samostalno istraživanje sveta za kraj smo ostavili nesvakidašnju životnu priču vremešne „solo putnice“. Britanka Džoj Foks verovatno je najstarija žena na svetu koja putuje sama. U 89-oj godini ova starica vedrog duha i vitalnog tela ne namerava da prestane da putuje solo, i razmatra lokacije za proslavu jubilarnog 90. rođendana. Na prvo putovanje uputila se u 20. godini, iz malog engleskog grada Vivenhoa, slomljenog srca posle raskinute veridbe.

Prodala je verenički prsten i od tog novca krenula na put, sama, vozom kroz Francusku i Švajcarsku do Italije. Od te davne 1956. godine Džoj putuje sama, iako je u međuvremenu osnovala porodicu – svo troje dece i suprug nesebično su je podržavali u tome, a uvek je bilo vremena i za zajedničke odmore. Proputovala je gotovo čitav svet, a kaže da ja za solo putnika najvažnije da voli sopstveno društvo, da je srećan kad je sam, ali da je posebno bitno da se navikne i to prihvati kao uživanje.

Foto Pixabay free images

Decenije solo putovanja naučile su Foksovu mnogo o tome kako da se sama kreće u novim delovima sveta. Najvažnije je, kaže ona, da se potpuno opustite u sopstvenom društvu. Preporučuje da, pre prvog putovanja u sopstvenoj režiji, odvojite vreme da se pripremite za njega, a najbolje bi bilo da se najpre uputite i istažite lokalna mesta. Takođe, savetuje da odete nekoliko puta sami u restoran da biste se lakše navikli da jedete solo u inostranstvu. Prilikom odabira destinacija ova vremešna avanturistkinja često rezerviše smeštaj koji je u vlasništvu žena, jer joj je bezbednost na prvom mestu, a oseća se sigurnije i opuštenije ako zna da dama „vodi kuću“.

Nedavno je Džoj Foks dobila nagradu globalne organizacije posvećene promociji solo putovanja za žene starije od 50 godina, Yourney Woman. Dakle, nema više razloga za oklevanje. Sledeći put kada poželite da odete na putovanje, a ne možete da nađete prijatelja sa kojim biste išli - učinite sebi uslugu i rezervišite ga! Ovaj put za sebe.