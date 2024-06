MESEČNI HOROSKOP OD 20. JUNA, DO 22. JUNA: Sunce je u znaku Raka - Evo šta vas očekuje narednih mesec dana

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period boravka Sunca preko znaka Raka (koji zvanično počinje večeras u 21.52 časova), šta vas od 20. juna do 22. jula čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak, kao i Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem ličnom horoskopu), kako biste dobili kompletnu astrološku sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Pozicije Sunca i vašeg vladaoca Plutona, do kraja juna podstiču vaše ambicije. Pazite kome poklanjate poverenje posle 2. jula, kada slabi pozicija Merkura, planete dogovora. Vaš vladalac Mars, blizu Urana, nad Algolom, od 5. do 21. jula, opominje na oprez sa finansijama, a Mars u Blizancima, posle 20. jula, najavljuje nove ugovore. Poslednja Mesečeva četvrt, 28. juna, donosi vam novac preko kontakata sa strancima, a prva četvrt u Vagi, 13. jula, preko intelektualnih delatnosti.

Ljubav U vreme mladog Meseca u Raku, 5. jula, na porodičnom druženju, rođendanu, slavi ili većem, javnom skupu, možete da upoznate osobu s kojom ćete ući u vezu, a moguće i u brak. Planeta ljubavi, Venera, vladalac partnerskih odnosa, 11. jula ulazi u vašu kuću ljubavi, donoseći vam upoznavanje sa umetnikom ili sportistom. Retrogradni hod Saturna, posle 29. juna, nagoveštava susret sa starom simpatijom.

Zdravlje Štitna žlezda.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Poslednja i prva Mesečeva četvrt u Ovnu i Vagi, 28. juna i 13. jula, naglašavaju vašu intuiciju i donose novac preko zdravstva i uslužnih delatnosti. Merkur, vladalac vašeg posla, 2. jula ulazi u Lava što pogoduje privatnicima, dok ostali moraju da se prilagode novim radnim uslovima. Vaš vladalac Venera ulazi u Lava 11. jula kada je moguće pokretanje ili proširenje privatnog biznisa. Krajem perioda, dobijete dve poslovne ponude, prihvatite obe.

Ljubav Mlad Mesec u Raku, 5. jula, slobodnim Bikovima donosi strastveni susret sa Rakom. Od 6. do 21. jula, žene Bikovi treba da se čuvaju agresivnih partnera, koji mogu da im prave ljubomorne scene. Mars, planete strasti, 20. jula ulazi u Blizance i približava se asteroidu Amor, donoseći vam upoznavanje sa šarmantnom, osobom preko rođaka, komšija, interneta, na putu.

Zdravlje Podložnost povredama.





BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Poslednja Mesečeva četvrt u Ovnu, 28. juna, donosi vam uspeh preko prijatelja, inostranstva, informacionih tehnologija, medicine, medija. Prva četvrt u Vagi, 13. jula, donosi vam novac preko umetnosti, sporta, advokature, stranaca. Imate podršku Vodolije. Početkom jula, ulaskom u znak Lava, slabi moć vašeg vladaoca Merkura - oprez sa dogovorima, dokumentacijom, ugovorima. Od 6. do 21. jula, neko pokušava da uspori realizaciju vaših planova.

Ljubav U vreme mladog Meseca u Raku, 5. jula, možete da uđete u romansu sa nekim koga ćete upoznati preko poslovnih kontakata. Krajem perioda, ulazak Marsa u vaš znak, donosi vam priliv energije i strasti, ali i više mogućnosti za poznanstva sa interesantnim osobama preko interneta, na kraćim putovanjima. Saturn, 29. juna, kreće retrogradnim hodom, donoseći vam brigu o starijem članu porodice.

Zdravlje Štitna žlezda. Dodatni oprez u saobraćaju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Vaš vladalac Mesec, 28. juna, obrazuje poslednju četvrt u Ovnu, pa ne započinjete velike poslove već privodite kraju one koje ste započeli u vreme mladog Meseca, 6. juna. Izbegavajte rizične finansijske poteze u periodu od 6. do 20. jula. U vreme prve Mesečeve četvrti u kući privatnog života, 13. jula, možete da pokrenete ili proširite samostalnu delatnost. Od 6. do 20. jula, Posle 20. jula, otvorite četvoro očiju kada je reč o dokumentaciji.

Ljubav Posle 29. juna, kada Saturn, vladalac partnerskih odnosa, kreće retrogradnim hodom, donoseći susret sa starom simpatijom. U vreme mladog Meseca u vašem znaku (što se dešava jednom godišnje), 5. jula, udvara vam se neko ko vam je do sada bio samo prijatelj. Posle 11. jula, kada Venera ulazi u znak Lava, stiže i harizmatična osoba, zbog koje će vas obuzeti pravi ljubavni zanos.

Zdravlje Neurološke tegobe. Opasnost u saobraćaju.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u devetoj kući, 28. juna, razmišljate kuda na odmor i pravite planove za posetu rođacima i prijateljima koji žive u drugom gradu. Posle 2. jula, slabi uticaj Merkura, pa čuvajte dokumenta i vredne sitnice. Prva četvrt u Vagi, 13. jula, donosi vam uspeh preko intelektualnih poslova, dizajna, mode, medija, informacionih tehnologija. Ulazak Marsa u Blizance, 20. jula, donosi vam svađu sa prijateljima i promenu planova.

Ljubav Puna 12. kuća u kojoj je i vaš vladalac Sunce, tokom ovog perioda nagoveštava tajnu vezu, posebno u vreme mladog Meseca u Raku, 5. jula. Konjunkcija Marsa i Urana (nad Algolom), vladaoca partnerskih odnosa, u drugoj polovini perioda, donosi rasprave ljubomorne scene i raskide. Venera ulazi u vaš znak, 11. jula pa raste vaša popularnost i omiljenost kod suprotnog pola.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Sa poslednjom Mesečevom četvrti u Ovnu, 28. juna, stiže vam zakasnela uplata, naročito ako se bavite rizičnim ili poslom koji podrazumeva rukovanje novcem. Konjunkcija Marsa i Urana nad Algolom, od 6. do 20. jula, upozorava na oprez ako planirate investicije sa strancima. Posle 2. jula, kada vaš vladalac Merkur, ulazi u 12. kuću, izbegavajte sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora. U vreme prve Mesečeve četvrti u Vagi, 13. jula, možete da dobijete unapređenje.

Ljubav Saturn, planeta prošlosti, koji upravlja vašim ljubavnim životom, 29. juna, kreće retrogradnim hodom preko vaše sedme kuće, donoseći u vaš život staru simpatiju. U vreme mladog Meseca u Raku, 5. jula, slobodne Device preko prijatelja mogu da upoznaju nekoga čijem će šarmu teško moći da odole. Venera, 11. jula ulazi u kuću tajni, a vi u romansu sa zauzetom osobom koja stiže sa dužeg puta.

Zdravlje Podložnost povredama.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Poslednja Mesečeva četvrt u sedmoj kući, 28. juna, donosi vam uspeh ako ste zbog posla prisutni u javnosti, bavite se advokaturom, modom, dizajnom. Imate podršku žena na poslu. Posle 2. jula, povedite više računa o tome šta i kome pričate. Sa ulaskom vašeg vladaoca Venere u znak Lava, 11. jula, možete da realizujete dobro plaćen aranžman sa strancima. Prva četvrt, jednom godišnje u vašem znaku, 13. jula, donosi vam napredovanje u karijeri i podršku nadređenih.

Ljubav Konjunkcija Marsa i Urana nad Algolom, u drugoj polovini perioda, upozorava na raskid ili iznenadno razdvajanje od voljene osobe. U vreme mladog Meseca u Raku, 5. jula, preko posla možete da upoznate nekoga čijem ćete šarmu teško odoleti. Ulazak Marsa, vladaoca ljubavnog života, u Blizance, 20. jula, donosi trzavice sa partnerom. Slobodne Vage, preko interneta mogu da upoznaju mladoliku osobu.

Zdravlje Podložnost infekcijama i povredama.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Sa poslednjom Mesečevom četvrti u šestoj kući, 28. juna, pod uticajem vašeg vladaoca Plutona, privodite posao kraju, naročito ako radite u zdravstvu, bavite se uslužnom delatnošću. U vreme prve Mesečeve četvrti u Vagi, 13. jula, dogovor u tajnosti donosi vam duplu zaradu. Posle 20. jula, sa ulaskom vašeg vladaoca Marsa u Blizance, postajete energičniji i aktivniji, naročito kada je reč o intelektualnim delatnostima, pisanju i sl.

Ljubav Naglašena deveta kuća, u prvoj polovini perioda, slobodnim Škorpijama donosi zanimljive susrete na putovanjima u inostranstvu, naročito 5. jula, u vreme mladog Meseca u Raku. Konjunkcija vašeg vladaoca Marsa i Urana nad Algolom, rođenima u prvoj i trećoj dekadi donosi raskid ili razdvajanje od dugogodišnjeg partnera. Venerin tranzit preko Lava, posle 11. jula, nagoveštava romansu na poslu.

Zdravlje Podložnost povredama. Opasnost u saobraćaju.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Posao Poslednja Mesečeva četvrt u kući kreativnosti, ideja i mašte, pod uticajem vašeg vladaoca Jupitera, 28. juna, donosi vam uspeh i novac preko umetnosti i poslova u vezi sa sportom. Konjunkcija Marsa i Urana u šestoj kući, u drugoj polovini perioda, upozorava da izbegavate rizične finansijske poteze i rasprave sa saradnicima. Sa prvom Mesečevom četvrti u Vagi, 13. jula, preko prijatelja ili članstva u velikoj organizaciji, možete da ugovorite nov posao.

Ljubav Posle 2. jula, slabi moć Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, donoseći vam nesporazume sa voljenom osobom. Mlad Mesec u Raku, 5. jula, nagoveštava strastveni susret sa senzualnom osobom. U drugoj polovini perioda, tajna romansa može izaći na svetlo dana. Mars u kući partnerskih odnosa, posle 20. aprila, donosi trzavice i rasprave, zbog partnerove potrebe da zna sve o vama.

Zdravlje Štitna žlezda. Podložnost povredama.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Vaši talenti i kreativnost, tokom ovog perioda, naročito 5. jula, mogu da dođu do punog izražaja. Poslednja Mesečeva četvrt, jednom godišnje, nađe se u vašoj četvrtoj kući, a ove godine, 28. juna, decembarskim Jarčevima donosi vanredne troškove, naročito ako se bave privatnim biznisom. U vreme prve četvrti u kući karijere, 13. jula, možete značajno da uvećate svoje prihode. Posle 20. jula, sa ulaskom Marsa u Blizance, povedite više računa o dokumentaciji.

Ljubav Krajem juna, februarske Jarčeve očekuju nesporazumi i rasprave u domu, sa bračnim partnerom i članovima porodice. Naglašen znak Lava, u koji pada vaša kuća strasti, posle 11. jula, donosi vam uzbudljiv susret sa osobom sa posla. Spoj Urana i Marsa nad opasnim Algolom u kući ljubavi, od 6. do 20. jula, čini vas preosetljivim na kritike i upozorava na mogućnost raskida ili čak razvoda.

Zdravlje Podložnost povredama u saobraćaju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Poslednja Mesečeva četvrt u trećoj kući, 28. juna pravi sjajan aspekt sa Plutonom, simbolom moći i novca, u vašem znaku, donoseći vam uvećanje prihoda, podršku nadređenih, emotivnog partnera ili oca. Budite tolerantniji prema kolegama. Konjunkcija Marsa i vašeg vladaoca Urana, u drugoj polovini perioda, upozorava na probleme sa dokumentacijom, finansijama, ugovorima, dogovorima. Prva četvrt u Vagi, 13. jula, donosi noca preko kontakata sa strancima.

Ljubav Naglašen znak Raka, tokom ovog perioda, može vas dovesti u situaciju sa posumnjate u iskrenost dugogodišnjeg partnera. Posle 2. jula, očekuju vas rasprave sa voljenom osobom, dok slobodne Vodolije, u vreme mladog Meseca u Raku, 5. jula, mogu da uđu u romansu sa osobom sa posla. Posle 11. jula na nekom javnom skupu ili proslavi, možete da upoznate harizmatičnu osobu.

Zdravlje Čuvajte se za volanom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Jednom godišnje, poslednja četvrt Meseca nađe se u drugoj kući, a ove godine, krajem juna, donosi vam uspeh i novac preko nekog zajedničkog posla, bilo da se radi o ljubavnom ili poslovnom partneru. U vreme prve Mesečeve četvrti u Vagi, 13. jula, možete da očekujete uvećanje prihoda, preko sponzorstva, poklona, podrške voljene osobe. Posle 11. jula, Venera ulazi u kuću posla, donoseći vam mogućnost da realizujete svoje ideje i zamisli.

Ljubav Naglašena kuća ljubavi, tokom ovog perioda, slobodnim Ribama donosi sudbinski susret na koncertu, sportskoj tribini, naročito u vreme mladog Meseca, 5. jula. Pozicija Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, posle 2. jula, nagoveštava upoznavanje sa mlađom osobom preko interneta. Spoj Marsa i Urana nad Algolom, u drugoj polovini perioda, donosi vam nesporazume s mlađim članovima porodice.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.