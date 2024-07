DESET SAVETA ZA MUŠKARCE: Kako da budete bolji čovek

SVAKO od nas želeo bi da bude bolji no što jeste, ali je retko ko dosledan u nameri da to i postane.

Foto Shutterstock

Najteže je početi, a najlkaše naći izgovor za ne početi. Mi vam ovom prilikom navodimo 10 saveta, odnosno načina pomoću kojih biste mogli da postanete bolji muškarac. Ako ništa, ove navike uneće vam novinu u život. Pa, što ne pokušati?

1. Ustajte ranije, čak iako nemate obaveza

Na taj način sprečićete sebe u pokušaju da lenčarenjem izgubite poal dana. Imajte na umu da najveći deo poslovno uspešnih muškaraca ustaje u pola šest ujutro, pa i ranije. U njihovom svetu dugmence za odlaganje alarma ne postoji.

2. Pomažite drugima

Dok tražite priliku da budete od pomoći i darežljivi prema drugima, imajte na umu da ih podstaknete u tome da iskoriste sve prednosti svojih osnovnih karakternih osobina.

Foto: Profimedia

3. Manje brinite o posledicama

Posvetite vreme učenju pravila da biste znali kako najbolje da ih prekršite. Nemojte dozvoliti da vam sitnice odvlače energiju, već se fokusirajte na veće probleme. Uverite sebe da će se svi ti problemčići koji vam se čini da će vas preplaviti, rešiti sami od sebe, ili će se ispostaviti da nisu toliko ozbiljni koliko su vam delovali na početku. Tako ćete i lakše otkriti koji su vam okidači za stres.

4. Budite poznati po tome što završavate, a ne po tome što samo započinjete stvari

Držite se striktno svoje date reči. Pre nego što date bilo koje obećanje razmislite o nekoliko stvari: budite svesni toga da je vaša reč vaša lična garancija. Budite izbirljivi prilikom izbora projekata kojima će te se baviti. Procenite koliko će vam vremena i snage trebati dok ne završite obećano. Pravilno prilagodite vaše vreme i energiju težini zadatka. Ukoliko je reč o poslu koji ste obećali nadređenom da ćete završiti na vreme, uradite to. Međutim, nemojte izneveriti sebe ni u ličnim odnosima, uradite sve što ste i rekli da će te.

5. Dobro rukujte budžetom kojim raspolažete

Stisnite zube, otvorite sve koverte sa računima i platite ih. Smanjite dugove. Počnite da učite kako da investirate ili štedite za nešto što vam je zaista važno. Da biste naučili kako da ne kupujete stvari koje vam nisu potrebne, osvrnite se na poslednjih pet kupovina. Procenite ih na mesečnom i godišnjem nivou.

Foto Shutterstock

6. Budite produktivniji

Prestanite da sedite kod kuće i, poput ovisnika, pratite omiljenu seriju. Manite se konzula za video igrice. Već od danas počnite da radite na ostavrenju svojih ciljeva. Napravite nekoliko pauza u toku dana da biste se okrepili, umesto da posvetite čitave dane, nedelje, mesece pa i godine ugađanjem sebi i prvenstveno zadovoljstvima.

7. Ne posustajte

Naučite kako da stvari vidite kao priliku, a ne kao prepreku ili izazov kom niste dorasli. Izbegnite zadovoljavanje bilo čim manjim od željenog, bilo da je u pitanju izbor partnerke, karijere ili čega god. Ostanite usredsređeni i željni cilja sve dok ga ne dosegnete. Idite u prodavnicu skupih automobila i divite im se, maštajte. To će vam dati snagu za hvatanje snova.

Foto: Shutterstock

8. Stavite zdravlje i vežbanje na vrh liste prioriteta

Ukoliko sanjate o pločicama na stomaku, kupovina još jednog časopisa namenjenog muškarcima neće vam pomoći da ih dobijete. Izbacite iz glave reklame koje vas podstiču da kupite tablete koje će vam, kao ačrobnim štapićem, istopiti masne naslage oko struka i smanjiti stomak. Čvrsto rešite i krenite u teretanu, dižite tegove, ili trčite, napumpajte gume na biciklu iz podruma i vozite dok vam ne „otpadnu“ noge. Deluje, provereno!

9. Promenite način razmišljanja o poslu

Mrzite svog šefa? Dobrodošli u stvarni svet, većina muškaraca to radi. Međutim, ne čine ništa da bi se to promenilo. Zapitajte se što trošite sadašnji trenutak na loše misli o šefu, umesto da razmišljate o tome kako da zaradite više novca. Okušajte se u preduzetništvu, ako čeznete za tim. Izvucite najbolje iz onoga čime trenutno raspolažete. Bez obzira na to koji put odaberete, uverite se da ste se dovoljno angažovali prilikom njega. Samo na taj način ćete osećati sreću dok težite svojim ciljevima i radite na njihovom ostavrivanju.

Foto: Shutterstock

10. Ponašajte se prema svojoj izabranici kao džentlmen

Otvarajte joj vrata, ogrnite je svojom jaknom ukoliko joj je hladno, pridržite joj stolicu prilikom sedanja. Ti mali znaci pažnje neće vas pretvoriti u papučića, već u čoveka kog će žene poštovati. Ali, nemojte pomešati ljubav sa poštovanjem, do nje se dolazi drugim, manje planiranim putem, direktno iz srca.