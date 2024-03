INDUSTRIJSKI STIL UREĐENJA ENTERIJERA: Kada nedovršeno izgleda savršeno

Nastao je spontano, u Njujorku krajem prošlog veka, kada je veliko opadanje privredne aktivnosti dovelo do zatvaranja većeg broja fabrika, koje su potom "prepravljane" u prostor za stanovanje. Idealno bi bilo da se "baškari" u prostorijama sa visokim plafonima, gde dodatno dobija na grandioznosti, ali se i u "regularnim" dobro snalazi.

Foto Shutterstock

Mada na prvi mah može delovati nedovršeno, industrijski stil uređenja enterijera upravo tako i treba da izgleda – sa nepokrivenim cevima za vodu, grejanje, ventilaciju, vidljivim električnim instalacijama... U ovom stilu naglašena je sirovost materijala, od čelika i metala, preko cigle ili betona na zidovima, do drvenog nameštaja naizgled neobrađenim. Tako stočić u dnevnoj sobi može biti sastavljen od nekoliko dasaka, povezanih metalnim ivicama, sa većim, istaknutim zavrtnjima za šrafove, a oslonjen na čelične točkove. Uklapa se savršeno uz garnituru od čvrste kože, koja deluje jednostavno i robusno. Iako nameštaj koji pripada ovom stilu često izgleda neudobno, on zapravo to nije. Bračni kreveti sa uzglavljem od nekoliko horizontalno postavljenih dasaka mogu da leže na podu, bez nogara, odišući jednostavnošću. Ako su u spavaćoj sobi, uređenoj u srebrno-belim tonovima, sa tek malo braon boje na drvetu, ona će izgledati moderno i pomalo hladno.

Koliko boja zidova menja celokupni utisak prostorije pokazuje i kupatilo sa samo jednim delom u cigli, a ostalim u velikim, belim pločama. Ovde cigla daje toplinu, bez obzira na hladne boje, poput sive i bele, na kadi i lavabou. Još ako je deo zida u staklu, ovaj prostor postaje izrazito atraktivan i moderan.

Rasveta je ono čemu se takođe poklanja mnogo pažnje u industrijskom stilu uređenja. Veliki, metalni lusteri, ogoljene sijalice na visilicama različitog oblika, podne lampe nalik reflektorima, samo su neke od ideja za osvetljavanje prostora. Krajnje zanimljivo je rešenje sa dve metalne lampe u kuhinji, povezane mehanizmom sa romboidnim oprugama koje mogu da se šire i skupljaju. Uz to, ono je i veoma praktično, jer se na svaki prevoj mehanizma može okačiti deo kuhinjskog pribora. Još jedno idejno rešenje, ali ne u kuhinji već između dve sobe, pleni originalnošću. Reč je o kliznim vratima od naslaganih, jednostavno pričvršćenih dasaka, koja dele dve prostorije, a nalaze se na šinama. Na donjem delu imaju dva metalna točka pomoću kojih klize, dobijajući na težini, ali i ekscentričnosti.