"IMAŠ KUĆU, IMAŠ DECU, VRATU IKONU!" Nišlija zbog razvoda nasmejao Srbe - "Nevin izbačen iz kuće"

NAKON zabrane prilaska svojoj bivšoj ženi i podnetih papira za razvod, jedan Nišlija našao se u velikom problemu, doduše malo drugačije prirode od onih koji su se bili u sličnoj situaciji kao on.

Foto tanjug

Naime, neimenovani Nišlija se pored svih muka koje su ga zadesile, u toku razvodne parnice ipak pita samo jedno - kako da dobije svoju slavsku ikonu natrag. Kako objašnjava, slavu je nasledio od oca a ikonu koju traži tvrdi, od velikog mu je značaja. Takođe, pošto je slava za par dana, te nema vremena da čeka sud da to reši, potražio je pomoć na internetu.

"Imaš kuću, imaš decu, vrati ikonu!", našalio se neimenovani korisnik Redita koji je objavu koja s prvobitno našla u sklopu Fejsbuk stranice besplatna pravna pomoć u Nišu, podelio na pomenutom sajtu.

"Ukoliko žena svojim nemoralnim ponašanjem izazove svađu u kući a posle toga prijavi muža za nasilje u porodici, njemu sud stavi zabranu prilaska kući na godinu dana. U toku je i razvod braka. Međutim, muž traži da mu ona vrati ikonu od slave jer želi i dalje da slavi u kući u kojoj se trenutno nalazi.

Napominjem da je on tu slavu nasledio od svog oca, a da žena ima svoju slavu i svoju ikonu. Na koji način on može da dobije svoju ikonu? Ukoliko ide sudskim putem to dugo traje, a slava je za par dana, Molim vas da pomognete nesrećnom čoveku. Napominjem da je nevin izbačen iz kuće", napisao je on.

Njegova objava nasmejala je mnoge korisnike interneta.

"Vraća se dedina ikona - najjača izjava posle dobrog spina na ruletu", "Kad bi samo postojao način da se nabavi ikona datog sveca. A slava je za par dana", "Haha pošteno. Ako je već uzela sve neka vrati bar ikonu", "Ženu će da preboli, ali ikonu neće", pisali su neki.

Ipak, našli su se i oni kojima pitanje Nišlije nije bilo smešno.

"Iskreno ne vidim ništa loše ovde. Čovek lepo pita, ako je nekom smešna ikona to je već drugi problem", glasio je dodatni komntar.