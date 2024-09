NOVA PRILIKA ZA MLADE U NIS-U: Peta sezona programa „NIS ENERGY”

Na ovaj način do sada je u kompaniji zaposleno čak 80 mladih

Pre četiri godine NIS je pokrenuo jednogodišnji plaćeni program „NIS ENERGY”, kako bi pružio šansu mladima da prvo zaposlenje ostvare u jednoj od najvećih energetskih kompanija u regionu. U NIS-u sa zadovoljstvom ističu da su posao u kompaniji dobili svi dosadašnji polaznici ovog programa, njih 80. Sada, u petoj sezoni ovog programa, nakon selekcije biće izabrano 25 polaznika koji će sa NIS-om potpisati jednogodišnji ugovor o radu.

Prijave za novu sezonu programa „NIS ENERGY” vrše se na sajtu kompanije NIS i traju do 20. oktobra. Program je namenjen diplomcima i master studentima odabranih fakulteta koji imaju manje od godinu dana radnog iskustva, a sprovešće se od 15. januara 2025. do 15. januara 2026. godine. Nakon završetka, polaznicima se otvara mogućnost zaposlenja u NIS-u, ukoliko za to postoji obostrani interes. Kandidate očekuje svakodnevni praktični rad sa mentorima, različite obuke i treninzi, kao i rad na projektu.

Peta sezona „NIS Energy“ realizuje se pod sloganom „Svaki ekspert je bio početnik“. Snalaženje u novim okolnostima, nedostatak iskustva u razgovorima za posao, briga oko uklapanja u radno okruženje, mogu da predstavljaju opterećenje mladima. Ipak, sadašnji eksperti i rukovodioci u NIS-u svedoče da može i drugačije. Marko Lazić, rukovodilac Sektora za prodaju veleprodajnim kupcima u regionima, u kompaniju je došao pre deceniju preko tadašnjeg programa za mlade.

„Kada su me pozvali na intervju, osetio sam uzbuđenje i pozitivnu tremu, svestan da me samo jedan korak deli od velikog cilja - dobijanja posla koji će mi omogućiti da prevaziđem najveći nedostatak u mom CV-ju, to što nemam radno iskustvo. Uz to, potencijalni poslodavac ujedno je i jedna od najvećih kompanija u regionu, koju sam tada, ispostaviće se sa pravom, posmatrao kao idealno mesto za lični razvoj i karijerno napredovanje“, priča Marko.

On dodaje da je njegov savet mladima da svoje ciljeve postave vrlo visoko, kao i da budu hrabri, vredni i uporni, te da razmišljaju dugoročno, što će nekada značiti i da pokažu strpljenje.

Ana Savić, ekspert za IT analizu i upravljanje projektima, u kompaniju NIS je došla baš putem programa „NIS Energy“ i smatra da je priprema za razgovor za posao veoma važna.

„Kada sam se prijavljivala za „NIS Energy“ program 2020. godine, i dalje je bilo vanredno stanje zbog korone, tako da je ceo proces selekcije bio onlajn, što što je bio dodatni izazov. Pripremala sam se tako što sam čitala o kompaniji, čime se bavi, koja je osnovna delatnost. S obzirom na to da sam konkurisala za praksu u IT-ju, malo sam istraživala koje su to aplikacije, softverska rešenja koja kompanija nudi potrošačima“, kaže Ana.

Na pitanje šta bi poručila nekome ko dugo traži posao, Ana navodi da je prva stvar da ne odustaje i da se prijavi na svaki oglas gde se potreba za zaposlenim podudara bar sa 80 odsto njegove biografije. Zato ni vi nemojte oklevati, prijave za konkurs programa „NIS Energy“ su u toku, a posao možda bude baš vaš.