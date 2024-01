KLIMATSKE PROMENE I OTAPANJE LEDNIKA: Kako spasti skijališta od nestanka

KLIMATSKE promene i globalno zagrevanje utiču i na skijališta i njihovu održivost, jer ih izlažu riziku sve manjeg snega, što posledično vodi ka većoj potrošnji energije i vode koje su već oskudne u nekim planinskim područjima.

Foto: Profimedia

Klimatske promene se manifestuju na planinskim područjima kroz porast temperature vazduha, smanjenje padavina, povećanje ekstremnih vremenskih događaja, promene u vegetaciji i biodiverzitetu. Ove promene utiču na hidrološki ciklus, jer dovode do smanjenja količine i kvaliteta vode, otapanja lednika i snega, promena u režimu oticanja, erozije i klizišta. One, takođe, utiču i na sneg i skijaške sezone, jer dovode do smanjenja dubine i pokrivenosti snegom, skraćenja trajanja skijaške sezone, povećanja potrebe za veštačkim osnežavanjem, promena u kvalitetu i bezbednosti snega.

Istraživanja objavljena u naučnom časopisu Nature Climate Change ukazuju da skoro polovini evropskih skijališta preti visok rizik od nedostatka snega ako prosečna globalna temperatura poraste za dva stepena.

Skijališta i skijaši se mogu prilagoditi i ublažiti uticaj klimatskih promena i otapanja lednika na različite načine, u zavisnosti od svojih mogućnosti i potreba.

Neki od mogućih načina su:

1. Primena tehnoloških rešenja kao što su: veštačko osnežavanje, zaštita snega, premeštanje snega;

2. Primena organizacionih rešenja kao što su: diversifikacija ponude, promena termina i cena, saradnja sa drugim skijalištima;

3.Primena institucionalnih rešenja kao što su: usklađivanje sa zakonima i standardima, korišćenje podsticaja i subvencija, uključivanje u mreže i inicijative;

4. Primena edukativnih i informativnih rešenja kao što su: podizanje svesti i znanja, promovisanje odgovornog i održivog ponašanja, informisanje o rizicima i merama.

Foto: EPA

Klimatske promene i otapanje lednika su ozbiljan problem za skijališta i skijaše, jer ugrožavaju njihovu egzistenciju i uživanje. Najnovija istraživanja pokazuju da će čak i mašine za veštački sneg moći delimično da nadoknade manjak prirodnog snega.

Skijališta i skijaši se moraju prilagoditi i ublažiti uticaj klimatskih promena i otapanja lednika, jer ne mogu da se oslone na prirodne uslove i resurse. Oni se moraju uključiti u globalnu borbu protiv klimatskih promena i otapanja lednika, jer su deo rešenja i deo problema.