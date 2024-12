ČVRSTA VEZA NASTAVE I PRIVREDE: Tehnološko-metalurški fakultet obeležio 99 godina postojanja

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je juče 99 godina postojanja i uspešnog rada u velikom amfiteatru fakulteta u prisustvu nekoliko stotina zvanica.

Univerzitet u Beogradu

Osnovan 1925. godine kao ustanova koja među fakultetima našeg univerzitetu ima možda i najizraženiju vezu između nastave i privrede, odnosno između teorije i konkretne primene, fakultet je do danas postigao značajne međunarodne uspehe, uključujući i najnovija visoka rangiranja po oblastima, kao i dostignuća profesora na svetskim akademskim listama.

Obraćajući se sa čestitkama profesorima i studentima Tehnološko-metalurškog fakulteta, rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić istakao je multidisciplinarnost ove ustanove:

- Posebno je impresivna činjenica da se istorija fakulteta najdirektnije prepliće sa istorijom našeg društva, jer su katedre i laboratorije ovde decenijama odgovarale na izazove svog vremena. A najveća je stalna potreba za prilagođavanjem. TMF je više od obrazovne institucije, on je most između akademske teorije i industrije, i to se najjasnije prepoznaje kroz unapređenje nastavnih planova i programa i u upotrebi najmodernijih dostignuća tehnologije - rekao je Đokić.

U ime rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu obeležavanju dana TMF-a prisustvovali su i prorektor za nauku prof. dr Vladimir Cvetković i prorektor za međynarodnu saradnju prof. dr Nebojša Bojović.

Dekanka Tehnološko-metalurškog fakulteta prof.dr Mirjana Kijevčanin, kroz presek delatnosti u svim najvažnijim oblastima rada fakulteta, najavila je učešće u novim međunarodnim projektima, saradnji sa privredom i dinamičnu pripremu za obeležavanje prvog veka fakultete, uz posebne čestitke nagrađenim najboljim studentima.

Svečanoj akademiji povodom 99 godina TMF prisustvovali su predstavnici Vlade Srbije, multinacionalnih i domaćih kompanija sa kojima fakultet sarađuje, dekani drugih fakulteta, profesori i studenti.

Na predlog profesora Mašinsko-tehničkog odseka na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu Dušana Tomića, Koste Todorovića i Aleksandra Leka, Savet Tehničkog fakulteta doneo je marta 1925. odluku da se na Tehničkom fakultetu osnuje, pored tri postojeća, zaseban Tehnološki odsek. Ova odluka je izmenom Uredbe Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, donetom 16.11.1925. dobila svoju zakonsku potvrdu i taj dan se obeležava kao Dan fakulteta.