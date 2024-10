KONSTITUTIVNA SEDNICA SENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU: Prioritet finansiranje visokog školstva

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu održana je konstitutivna sednica Senata Univerziteta u novom sazivu.

univerzitet u Beogradu

Senat ima ukupno 62 člana, a na početku ovog mandata, među novima je i 12 novoizabranih dekana fakulteta u sastavu Univerziteta i dva prorektora.

Nakon konstituisanja, Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je predlog odluke o dopuni Statuta Univerziteta i doneo odluku o razrešenju i imenovanju članova univerzitetske komisije za upis. Doneta je odluka o osnivanju novog savetodavnog tela, odnosno odbora za veštačku inteligenciju, koje će ustanoviti smer novih tendencija i upotrebe veštačke inteligencije u nastavi, uz multidisciplinarni pristup.

Rektor Univerziteta prof. dr Vladan Đokić istakao je da i u ovom sazivu prioritet ostaje finansiranje odnosno materijalni položaj Univerziteta, sa napomenom da očekuje intenziviranje aktivnosti u okviru radne grupe.

On je podsetio da je jedini pomak do sada pokrivanje pojedinih stalnih troškova članica univerziteta u prvoj polovini ove godine, sa očekivanjem da se to ponovi još jednom u toku ove školske godine i da država tako ispuni obećano.

”Insistiramo da se cena rada, koja je u visokom obrazovanju niža nego u osnovnom i srednjem, izjednači, a to zapravo i jeste jedan od pokazatelja koliko država mari za visoko obrazovanje - istakao je rektor Đokić uz ocenu da nije normalno da redovni profesor univerziteta ima platu u visini prosečne zarade u Srbiji i da je nerazumna situacija da se rad u visokom obrazovanju vrednuje manje nego u osnovnom i srednjem.