PRIJEMNI NA DVA, 150 EVRA: I roditelji čija se deca upišu na budžet, kad se saberu cene svih "papira", ipak imaju značajne troškove

Iako roditelji čija deca "upadnu" na budžet i studiraju o trošku države ne plaćaju školarinu, ipak imaju ne tako male troškove prilikom upisa svojih naslednika.

Foto: P. Milošević

Jer, na svim fakultetima plaća se prijava za prijemni ispit, cene formiraju same visokoškolske ustanove, a one se kreću od 1.000 dinara, koliko košta prijemni na Matematičkom fakultetu, do 14.000 dinara, koliko se plaća na Fakultetu za sport i fizičku kulturu.

Međutim, roditelji sa kojima smo razgovarali kažu nam da deca, kako bi bila sigurna da će negde "upasti", konkurišu na dva smera na nekom fakultetu - a prijava za prijemni plaća se na oba. Neki konkurišu na dva različita fakulteta i, takođe, plaćaju dve prijave za prijmeni, pa si u troškovi dupli.

- Moje dete želi da upiše Fakultet političkih nauka, ali hoće da konkuriše na dva smera, prijava za jedan iznosi 6.000 dinara, pa moram da izdvojim 12.000 dinara. Međutim, pošto sprema srpski jezik za smer novinarstvo, razmišlja da konkuriše i na Pravnom fakultetu, gde je cena prijemenog 10.000. Računica pokazuje da moram da izdvojim skoro 200 evra samo za prijavu polaganja prijemnog za osnovne akademske studije - kaže nam jedan otac.

Dodatni troškovi za "papire" Tokom studiranja, takođe se izdvaja znatna količina novca, jer studnti plaćaju administrativne troškove i to: prijavu ispita, zahtev o položenim ispitima, obradu dokumentacije za izradu i upis na studije, izdavanje uverenja, odobrenje za izradu diplomskog rada, promenu teme ili mentora, prijavu diplomskog ili izdavanje diplome, uverenje o ispunjenosti uslova za odbranu završnog rada, overu plana i programa, promenu smera...

Međutim, osim za prijavu, kandidat će možda morati da izdvoji novac i za žalbu, jer ukoliko smatra da je prijemni ispit uradio mnogo bolje nego što pokazuju rezultat, može da se žali na rang-listu, a cena te "usluge" varira od fakulteta do fakulteta, ali je u proseku oko 5.000 dinara.

Troškove upisa čini i ŠV obrazac, koji je na nekim fakultetima za studente koji su primljeni na budžet besplatan, (za samofinansirajuće studente je od 1.200 do 1.500 dinara). Odmah se podnosi i zahtev za izdavanje ID kartice, koja je ista za studente svih fakulteta i koja košta 900 dinara.

Kada je reč o ceni prijava za prijemni ispit, na FON, koji je jedan od najpopularnijih fakulteta među srednjoškolcima, troškovi koje kandidat za polaganje prijemnog ispita mora da plati prilično su visoki. Ukoliko se polaže prijemni za jedan smer, dakle samo matematika, cena je 8.000 dinara, a ukoliko se polaže i matematika i opšta informisanost - 10.500 dinara.

A budući učitelji prijemni će morati da plate 10.000 dinara, jer na Učiteljskom fakultetu sama prijava na konkurs košta 6.000 dinara, dok se još 4.000 dinara naplaćuje naknada za polaganje provere govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti.

I za Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja budući brucoši treba da pripreme čak 14.000 dinara, sama prijava je 10.000 dinara, a test motoričkih i funkcionalnih sposobnosti 4.000.

Na tehničkim fakultetima cene prijave izgledaju ovako: na ETF - 10.000 dinara, Mašinski 4.000, Arhitektonski 5.000 i Građevinski 4.000 dinara.

Na medicinskoj grupaciji kandidati će prijemni na stomatologiji plaćati 7.000 dinara, na medicini 6.000, na veterini 6.000 i na faramciji 3.000 dinara.

Kada je reč o humanističkim naukama, prijemni na Filološkom fakultetu iznosi 7.600 dinara međutim, dugogodišnja praksa pokazuje da se kandidati prijavljuju na dva jezika "za svaki slučaj", pa tako iskeširaju skoro 15.000 u danu. Na filozofskom cena je 9.600 dinara.

Inače, prijavljivanje za prvi upisni rok na fakultete Univerziteta u Beogradu počinje 19. juna i traje do 22. juna, a pred izlazak na test potrebno je uplatiti prijavu prijemnog ispita. Prijemni ispiti su od 24. do 28. juna, a svaki fakultet zasebno objavljuje satnicu.