POZIV STUDENTIMA DOKTORSKIH STUDIJA I NASTAVNICIMA STRANIH JEZIKA: Prijave za letnju školu u okviru evropske alijanse Circle U

Univerzitet u Beogradu pozvao je studente doktorskih studija i nastavnike stranih jezika Univerziteta u Beogradu da se prijave za učešće u radu međunarodne letnje škole u okviru evropske univerzitetske alijanse Circle U.

Letnja škola pod nazivom „Language in Education Research: Ecological and Mixed Methods Approaches” biće realizovana na engleskom jeziku na Univerzitetu u Luvenu u Belgiji, od 7. do 10. avgusta 2024. godine.

Prijavljivanje kandidata traje do 15. maja 2024. na stranici organizatora, gde se nalazi detaljni opis škole: https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/teamm/summer-school-2024.html. Letnje škole Circle U. su besplatne, a odabranim učesnicima biće obezbeđena stipendija. Ukoliko Vaša prijava bude prihvaćena, za informacije o isplati dnevnica i putnih troškova obratite se na mejl: nikola.savic@rect.bg.ac.rs.