AUTOBIOGRAFIJA "TAMO DALEKO": Predstavljanje knjige Jelisavete Karađorđević u Narodnom muzeju u Beogradu
PRINCEZA Jelisaveta Karađorđević u subotu, 13.septembra, u Narodnom muzeju Srbije predstavlja knjigu "Tamo daleko"(izdavač "Vukotić media"), a ovim povodom sa posetiocima će podeliti poznate i manje poznate zanimljivosti iz svojih, više decenija pisanih dnevnika, koji su pretočeni u autobiografiju.
U razgovoru koji će voditi Branka Nakaniši, istoričarka umetnosti i novinarka i Dušan Jovanović, kustos, prisutni će otkriti princezine različite strane: nežnu, emotivnu, snažnu, buntovnu i avanturističku. Upoznaće princezu koja je, kao i svi mi, satkana od strahova, nadanja, slutnji, patnji, ljubavi, razočarenja, uspona i padova.
