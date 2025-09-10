Kultura

AUTOBIOGRAFIJA "TAMO DALEKO": Predstavljanje knjige Jelisavete Karađorđević u Narodnom muzeju u Beogradu

Vukica STRUGAR

10. 09. 2025. u 16:39

PRINCEZA Jelisaveta Karađorđević u subotu, 13.septembra, u Narodnom muzeju Srbije predstavlja knjigu "Tamo daleko"(izdavač "Vukotić media"), a ovim povodom sa posetiocima će podeliti poznate i manje poznate zanimljivosti iz svojih, više decenija pisanih dnevnika, koji su pretočeni u autobiografiju.

АУТОБИОГРАФИЈА ТАМО ДАЛЕКО: Представљање књиге Јелисавете Карађорђевић у Народном музеју у Београду

foto promo

U razgovoru koji će voditi Branka Nakaniši, istoričarka umetnosti i novinarka i Dušan Jovanović, kustos, prisutni će otkriti princezine različite strane: nežnu, emotivnu, snažnu, buntovnu i avanturističku. Upoznaće princezu koja je, kao i svi mi, satkana od strahova, nadanja, slutnji, patnji, ljubavi, razočarenja, uspona i padova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SLIKE SLOBODANA BOJOVIĆA NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU: Surova stvarnost ovoga sveta
Kultura

0 0

SLIKE SLOBODANA BOJOVIĆA NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU: Surova stvarnost ovoga sveta

PIŠUĆI o izložbi Slobodana Bojovića, koja će večeras u 19 časova biti otvorena u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kragujevca, kustos Tatjana Milosavljević, u katalogu, ističe umetnikov humor i suptilnu potku koja povezuje njegove mulitplikovane ljudske figure, uniformisane ili kostimirane, koji kao da su došli iz nekog podzemnog sveta košmara i snoviđenja, užasa i rugobe.

10. 09. 2025. u 17:04

IZMEĐU IMAGINACIJE I BORBE: Tradicionalno Bijenale mladih ULUS-a, od 10. do 14. septembra
Kultura

0 0

IZMEĐU IMAGINACIJE I BORBE: Tradicionalno Bijenale mladih ULUS-a, od 10. do 14. septembra

POD imenom "Umetnost kao samoorganizovana stvarnost", svečanim otvaranjem na terasi Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić", 10. septembra u 19 časova otpočeće tradicionalno Bijenale mladih, pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje će okupiti autor iz Austrije, Belgije, Crne Gore, Demokratske Republike Kongo, Hrvatske, Holandije, Kine, Nemačke, Rusije, Švajcarske i Srbije.

10. 09. 2025. u 16:57

ŽIVI SVEDOK ISTORIJE, ČUVAR PAMĆENJA: Na izložbi Prištinska škola biće predstavljeljno 30 dela srpskih likovnih umetnika sa Kosova i Metohije
Kultura

0 0

ŽIVI SVEDOK ISTORIJE, ČUVAR PAMĆENJA: Na izložbi "Prištinska škola" biće predstavljeljno 30 dela srpskih likovnih umetnika sa Kosova i Metohije

TRIDESET slika - radova profesora, saradnika i studenata Fakulteta umetnosti u Prištini, kao i slobodnih kosovskometohijskih umetnika - od kojih najveći broj potiče iz fundusa Galerije Doma kulture Gračanica, sa tradicionalne Vidovdanske likovne kolonije, čine izložbu "Prištinska škola", koja će od utorka, 9. septembra, od 19 časova biti otvorena u Galeriji MTS Dvorane (na prvom spratu).

10. 09. 2025. u 15:38

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA