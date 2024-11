NEPOZNATI CRTEŽI CUCE SOKIĆ: Zajednički projekat Narodne biblioteke Srbije i Spomen-zbirke Pavla Beljanskog

KAO zajednički projekat Narodne biblioteke Srbije i Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, u ovoj novosadskoj instituciji, u petak, 22. novembra u 19 časova, biće otvorena izložba "Alternativna Cuca Sokić: crteži".

Autori postavke povodom 110 godina od rođenja umetnice su mr Milana Kvas, muzejska savetnica i upravnica Spomen-zbirke i Gorana Stevanović, bibliotekar savetnik za Grafički fond i Umetničku zbirku NBS.

Pred publikom će se tako naći najveći broj do sada nepoznatih radova Ljubice Cuce Sokić, koji su nastajali paralelno sa njenim slikarskim ostvarenjima. To je izbor od 182 crteža, koje su umetnici naslednici, porodica Gatalović poklonili ovim dvema ustanovama kulture, a taj dar ukupno čini više od 800 radova na papiru. Stručnjaci tvrde da je posredi dragocen studijski materijal, značajan za izučavanje celokupnog opusa umetnice. Aktuelna postavka se zasniva na ciklusu "Šaljivi crteži" koji otkriva bogatstvo stvaralačkih preokupacija Cuce Sokić. Među njima je 86 dela nastalih od kraja pedesetih do sredine sedamdesetih godina 20. veka, koja pokazuju sklonost ka eksperimentisanju.

- Narativni, bogate imaginacije, najzanimljiviji crteži iz ovog ciklusa odnose se na portrete, aktove, figure i figuralne kompozicije koji pokazuju dodirne tačke sa tadašnjim pojavama fantastike i nadrealističkih poetika kao vidovima nove figuracije, odnosno nove predmetnosti u nacionalnim i međunarodnim okvirima . piše u najavi izložbe.

Izbor iz Narodne biblioteke Srbije obuhvata 90 radova na papiru, crteže u skicen blokovima iz perioda pedesetih do ranih osamdesetih godina 20. veka, kao i časopise "Neven" i "Grafis". Veći deo su pripremni radovi, skice, probe, vežbe i idejna rešenja kao osnova za buduće umetničke projekte. Crteži su sistematizovani u tematske celine koje obuhvataju animalističke motive, ženske, muške i dečje portrete i figure, kao i istorijske kostime.

Izložba će trajati do 2. februara.