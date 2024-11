BESMRTNI "RASPUĆIN": Pijanista Matej Jovanović objavio prvi singl i najavio koncert u Ruskom domu u Beogradu (VIDEO)

U SUSRET koncertu koji će 15. novembra održati u Ruskom domu u Beogradu, pijanista Matej Jovanović, poznat po svojim originalnim aranžmanima i virtuoznim interpretacijama, predstavio je svoj prvi singl i spot - solo verziju pesme "Raspućin", grupe "Boni M".

Foto: Z. Jovanović

Matej veli da mu je veoma drago što će posle nekoliko godina opet svirati u srpskoj prestonici, koju gleda kao drugu kuću. U Beogradu je završio srednju muzičku školu "Mokranjac", u klasi pijaniste Janka Đokovića, diplomirao je na Regionalnom muzičkom konzervatorijumu u Parizu, a trenutno živi u Beču, gde se usavršava na Konzervatorijumu "Franc Šubert". Na pitanje kakav repertoar sprema za beogradsku publiku, Matej za "Novosti" odgovara:

- Klasičnu muziku. Ovom prilikom prvi put predstavljam novi deo programa koji se sastoji od Čajkovski sezona, od oktobra do januara. Nakon toga će uslediti sekcija filmske muzike, mojih originalnih kompozicija Sonder i Dreamscape, pa pop i rok hitova, kao što su "Raspućin" od "Boni M", ili Riders on the Storm od "Dorsa".

Ovaj mladić koji generalno obožava svu klasičnu muziku, a među omiljenim kompozitorima su mu Ravel i Čajkovski, otkriva nam da je pesmu "Raspućin" izabrao zato što mu je cilj popularizacija klasične muzike:

- Ciljao sam da nađem pesmu koja je dovoljno popularna, a i dalje nije obrađena ili dobro obrađena u klasičnom aranžmanu na klaviru. "Boni M" su je objavili daleke 1978, ali je ona i dalje ultrapopularna i ima više od milijardu pregleda. Takođe, "Raspućin" mi se lično sviđa i rado je slušam. Aranžman za nju sam snimio letos u Beču, u Bosendorfer salonu, koji je pri zgradi čuvenog Muzikferhajna. Kamerman je bio foto-reporter „Večernjih novosti“ Zoran Jovanović, a režiser je bio moj stariji brat, inače, glumac Luka Jovanović Dživdžanovski.

Uz klasičnu muziku, Jovanović veli da ceo život sluša i rok muziku, hevi metal i, ponekad, džez. Zato na njegovim koncertima ljudi često mogu da čuju i rok obrade, poput "Dorsa". Upravo priprema i nove obrade "Blek sabata" i "Led cepelina", i sve ih radi u klasičnim aranžmanima.

- Aranžmane ne radim kao većina muzičara krosover muzike, sa dodatnim instrumentima i matricama, nego sve radim sa mojih 10 prstiju, na licu mesta - kaže Matej. - Tako je urađen i "Raspućin", što uglavnom ne biva sa krosover umetnicima, zato što imaju pozadinske trake i dosta instrumenata iza sebe. U ovom slučaju sve je urađeno na licu mesta, kao što se svira i na koncertu, na suvo, na klaviru, akustičnom, bez ikakvih dorada.