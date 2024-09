MOKRA GORA, KUSTENDORF: Dugalić na sceni, Kusturica iza objektiva

Da je Dugalić na sceni, a Kusturica iza objektiva, to je poredak stvari na koji je publika navikla. Ovaj put, razlika je u tome što su decenije prošle brzo i što je došlo vreme da na veliku scenu „Proklete avlije“ prvi put izađe Bogdan Dugalić (20), mladi pijanista sa više od 30 međunarodnih i domaćih priznanja, dok je novu mokrogorsku Galeriju „Đuzepe Rotuno“ svojom izložbom fotografija otvorio talentovani student kamere Janko Kusturica (20).

N. Janković

Susret sa Bogdanom na „Kustendorf klasik“ festivalu dogodio se posle njegovog matine muziciranja pred „Prokletom avlijom“, dan uoči njegovog nastupa na glavnoj festivalskoj sceni. Bogdan će večaras (ponedeljak) izvesti delo Sergeja Prokofjeva, Koncert za klavir i orkestar br.2, op.16, 4. stav, sa Umetničkim ansamblom ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, pod dirigentskom palicom Radeta Pejčića.

Bogdan Dugalić ima 20 godina, a iza sebe ima više od 30 nagrada na međunarodnim i domaćim takmičenjima. Trenutno studira kod profesora Giljilova na Univerzitetu Mocarteum u Salcburgu, kao i kod profesora Konstantina Bogina na akademiji Perozi u Bieli.

Rođen 2003. godine, u umetničkoj porodici što su čitaoci po prezimenu mladog maestra već prepoznali, Bogdan je rano ušao svet muzike. Sarađivao je sa najeminentnijim orkestrima u Evropi i u Srbiji. Među njima su Simfonijski orkestar Marijinskog, Simfonijski orkestar Helsinškog radija, Simfonijski orkestar RTS, Beogradskim simfoničarima…

Muzicirao je, a ovaj podatak izaziva strahopoštovanje, pod dirigentskom palicom Valerija Gergijeva, Ane Marije Helsing, Bojana Suđić, Radeta Pejčića i brojnih drugih velikana klasične muzike.

- U dodir sa muzikom sam došao zahvaljujući tati koji se pored glume bavi raznim stvarima, pa i muzikom. Imali smo u kući stare električne orgulje, tako je počelo. Zatim sam želeo da sviram gitaru u školi, ali je gitaru odabrao stariji brat Vidan, a sestra Jana i ja smo se opredelili za klavir - kaže Dugalić, mlađi – Nas je petoro dece u porodici, pa smo mogli da vežbamo s mirom, kada idemo u školu u različite smene, tako smo organizovali vreme. To je velika blagodat, u porodici, da sa svima mogu razgovarati o muzici ali i o umetnosti i životu. Jedna stvar je vežbanje a druga promišljanje i ja imam sa kim. Tu smo dakle Vidan, Jana, Ilina, Kalin i ja. Jedino se Vidan sada ne bavi muzikom, on studira dizajn video igara.

Bogdan sada živi u Austriji. Potpuno se predao muzici. Pitali smo ga kakav je osećaj izaći pred, recimo, Valerija Gergijeva?

- On me je pozvao posle prve etape takmičenja „Čajkovski“ u Moskvi. Svi očekuju strogoću, ali je zapravo bilo suprotno. Sa svim muzičarima imam prijatna iskustva. Po sredi je muzika, uvek više nego autoritet - dodaje Bogdan – Iza scene se dešavaju najvažnije stvari. Uz vežbanje, tu se stvara baza ideja, pa se inspiracija izvlači iz književnosti, slikarstva, filma, iz života… Kasnije, na sceni pokušavam da zaboravim da sam pred publikom, a sve do tada urađeno pretvara se u izvođenje.

Tako je Bogdan odabrao put umetnosti, kao i njegovi roditelji, glumci, Dragana i Nebojša.

Na scenu će, uz Bogdana, večeras još dve velike muzičke nade: mladi violinista srpskog porekla Luka Falusi (po oceni „Klasikal FM“ i „BBC magazina“ svrstan među 30 najvećih zvezda u usponu) i talentovani gitarista Uroš Jaćević (dobitnih prvih nagrada na najvećim evropskim takmičenjima).

Izložbom fotografija Janka Kusturice, umetničko selo na obroncima Tare dobilo je još jednu galeriju, nazvanu po Đuzepeu Rotunu (1923 – 2021), italijanskom snimatelju koji je sarađivao sa Frederikom Felinijem, Robertom Roselinijem, Lukinom Viskontijem, Sidnijem Polakom, Džonom Hjustonom… Najmlađi Kusturica, tako je stao iza objektiva, poput svog dede, Emira.

- Ova izložba mladog autora koji voli da sluša „Kleš“, koji je buntovan i voli ono što danas nije moderno, koji je okupio je veliki broj ljudi u ovoj galeriji. Vidimo sentimentalnu liniju koji Janko izvodi, a to je vraćanje Bresonu, umetnosti koja svedoči o ljudskom životu i iz stvarnosnog okvira nudi pun socijalni kontekst, i sve što podrazumeva klasičnije shvatanje umetnosti. On kao student kamere, nudi zatečene sekvence i osećaj za prostor u koji upadaju svi životni signali - rekao je Emir Kusturica na otvaranju izložbe.

U večernjim časovima, drugog festivalskog dana, publika je videla operetu „Iza operskih kulisa" srpske kompozitorke Vere Milanković. Operetu je izveo Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički" pod dirigentskom palicom Radeta Pejčića u saradnji sa DK Studentski grad.