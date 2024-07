DŽEZ TERAPIJA: Tokom vikenda u Botaničkoj bašti osamnaest koncerata muzičara iz Srbije i inostranstva

NAREDNOG vikenda, 6. i 7. jula, u Botaničkoj bašti "Jevremovac" biće održano čak osamnaest koncerata na kojima će nastupiti najistaknutiji džez muzičari Srbije i gosti iz inostranstva.

u okviru festivala Somersby Jazz in the Garden prvi na programu je koncert benda pijanistkinje Irine Pavlović, a potom nastupa Max Kochetov Quintet. Ali, festival će svečano biti otvoren nastupom dečjeg hora The Gospel Kids. Iste večeri posetioce očekuje uzbudljivi program Ramba Amadeusa i njegovog benda Organic Trio, a specijalna gošća biće pevačica i multiinstrumentalistkinja Alba Nacinovich.

Drugi festivalski dan počinje sekstetom Miloša Čolovića, sledi saksofonista Luka Ignjatović koji će sa svojim bendom Schime publiku uvesti u vrhunac večeri kada će, prvi put u karijeri, zajedno u duetu Vlatko Stefanovski i Vasil Hadžimanov. Na koncertu će izvesti program osmišljen specijalno za ovaj festival, a koji će činiti najbolja ostvarenja više decenija dugih uspešnih karijera dva vrsna muzičara. Specijalni gost Vlatka i Vasila će biti američki džez pevač Dean Bowman.

Program na Garden sceni otvara bend Blues Brothers, potom kvartet srpsko-ukrajinske pijanistkinje Katarine Kochetove, a završava se nastupom kvinteta američkog tromboniste Corey Wilcox.