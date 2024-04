ZAMRZNUTI KADROVI - NESANICE: Novi radovi Nemanje Mate Đorđevića u novosadskoj Kulturnoj stanici "Svilara"

Postavka koja će biti svečano otvorena sutra u 19 časova, predstavlja 15 slika i skulptura, od kojih su neki radovi nastali namenski za ovu izložbu, na kojima autor, kako piše u najavi, posvećeno beleži, gotovo u dnevničkim zapisima hroniku vremena, stanja i iskustva savremenog čoveka.

- U susretu s likovnim svetom Nemanje Mate Đorđevića ističe se jedna crta hermetičnosti, dubine, snažnog "zvuka" koji je na nivou sadržinskog sloja koja poput neke zakonitosti uobličava i kreira osnovni ton likovnoj predstavi - ističe, između ostalog, Vučetić. - Ona bi se mogla dočarati na primeru muzičkog dela gde dubina basa, koji prati i stvara ton u nižem registru, upotpunjuje melodiju i ritam aleternacijama, ne remeteći ih, već uobličavajući celokupnu kompoziciju. Na sličan način, poigravajući se ritmom, umetnik kreira radove u vidu poliptiha, sačinjenih od uzanih vertikalnih formata stvarajući "zamrznute kadrove"... Zanimljivo je istaći i lakoću stvaranja iluzije prostora, koji kao da je u suptilnoj izmaglici, projektovanjem linija kretanja u više pravaca kreirajući privid dubine i treperenja vazduha.

Svet Đorđevićevih slika, smatra Vučetić, odvija se u zamahu, snažnom pokretu, uskovitlanoj energiji i u njemu nema mesta za statičnost, stišanost tonova i impresije spokoja:

- Motivi preneti na platna ili papir izazivaju budnost, jednu vrstu vertiga u kome svi likovni elementi bivaju udruženi s namerom da uzdrmaju, provociraju i magnetično privuku pažnju posmatrača.

Preživeće seoski narodi

MI sami kao oslonac, razaramo svet, gore nego bilo koji živi stvor - smatra umetnik. - Današnje vizije sveta su na bolestan način prihvatljive u svakom obliku, pa sve do zlokobnog aspekta, koji kušamo upravo sada. Nesumnjivo je da će sve ovo preživeti seoski narodi, koji imaju unutrašnju toplinu, koji se ne udvaraju svetu. I to je odavno tako. Ako recimo dođe do nekog apsolutno bizarnog pogroma ili nekog višeg oblika katastrofe, ubeđen sam da će sve te moje slike biti spaljene a i ja sa njima! To je svojevrsna avantura i ludorija po sebi.