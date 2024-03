KAKO SE SUMNJIVA SMRT MLADOG POLICAJCA, BORCA ZA PRAVDU, NAŠLA U ROMANU: Kristian Novak o svojoj popularnoj knjizi "Slučaj vlastite pogibelji"

NOVI roman "Slučaj vlastite pogibelji", Kristian Novak, hrvatski pisac izuzetno popularan u Srbiji, napisao je inspirisan istinitim događajem vezanim za korupciju u međimurskoj policiji i smrću 27-godišnjeg policajca, koji se borio za pravdu. Novak je ovo otkrio na promociji romana, koji je kod nas objavila Književna radionica Rašić, a pred prepunom salom KC Grad, u Beogradu, u okviru programa "Buking Balkan".

Razgovor sa Novakom vodio je beogradski pisac i pesnik Vladan Krečković.

- Sve je počelo kada je mladi policajac naplatio kaznu predstavniku lokalne elite, zbog čega je dobio "packe", ali nije hteo da ćuti i prihvati korupciju. Onda je postao predmet mobinga. Obratio se Sindikatu policije, ministru unutrašnjih poslova i medijima, da bi nedugo zatim bio nađen na zadnjem sedištu svojih kola s prostrelnom ranom u čelu - kazao je Novak.

Na osnovu ovog slučaja on je izgradio i književni lik i radnju romana, kako kaže, da se priča koja nije dobila sudski epilog bar ne zaboravi.

Mladi policajac u stvarnom životu zvao se Dino Molnar i bio je zaposlen u Policijskoj stanici Mursko središće. Njegova agonija trajala je od jula 2011. do decembra 2012, kada se obratio pismom nadležnom ministru, sindikatu, Unutrašnjoj kontroli policije... Opisujući kroz kakav mobing prolazi zato što je naplatio saobraćajnu kaznu sinu vlasnika firme u kojoj policija servisira službena vozila, on je naveo slučaje korupcije u Policijskoj upravi međimurskoj i svojoj policijskoj stanici. Postao je trn u oku jer se "slepo držao zakona". Premeštali su ga sa jednog radnog mesta na drugo, nisu mu dali saglasnost za doškolovavanje, psihički su ga zlostavljali, govorili mu "ne možeš plivati kontra reke"...

Sa izdavačem Aleksandrom Rašić, Novak potpisuje knjige

Pismo je policijskoj vrhuški poslao 24. decembra, a 21. januara pronađen je mrtav, u kolima usred polja, blizu Domašineca. Tužilaštvo je utvrdilo kako je u pitanju samoubistvo. Porodica se sa ovim nije pomirila i pošto je iscrpla sva pravna sredstva u Hrvatskoj, ne uradivši ništa, obratila se Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Tamo su odbijeni iz proceduralnih razloga - zakasnili su sa predstavkom.

- Puno sam razmišljao o tom slučaju. Iritiralo me je to što je mesto zločina toliko kontaminirano da nije nađen čak ni metak zbog kog je policajac izgubio život. Opsesivno sam počeo da istražujem, u glavi sam razvijao scene onako kako su mogle da se dese i shvatio da je vreme za roman. Ali onda sam počeo da se pitam je li u redu da kopam po tuđoj rani i intimi, imam li pravo na to samo da bih napisao knjigu. Na kraju sam prelomio: "Ako je ja ne napišem, niko neće." Da bih je napisao onako kako danas izgleda, bio mi je potreban ceo "olimpijski ciklus", odnosno četiri godine - kazao je Novak.

Prema ovom delu, baš kao i prema njegovim prethodnim romanima "Črna mati zemla" i "Ciganin, ali najlepši", nastala je pozorišna predstava.

Naslov U fokusu razgovora dva pisca u jednom trenutku našlo se Krečkovićevo pisanje poezije. Kako je rekao beogradski autor, njegova zbirka "Pariz, Teksas" nastala je kao rezultat trenutka u kom je "izgubio sva uporišta unutrašnjeg sveta". - Poezija uvek nastaje kada postoji neka vrsta raskola koji pesnik njome pokušava da prevaziđe. Ipak, sigurnije se osećam u proznom tekstu. Emocionalno mi teže pada godinu dana pisanja poezije, nego dve godine pisanja proze - kazao je Krečković.

Gost iz Zagreba, inače profesor germanistike na tamošnjem Filozofskom fakultetu, otkrio je i kako umalo da ga odbije urednik kada mu je poslao rukopis prve knjige, ispričao je kako gradi likove, kako i zašto je prestao da trenira karate i kako je majci obećao da će napisati jednu romantičnu komediju.

- Moraću da ispunim obećanje, ali dok se to ne desi, zanimaju me priče kojima se spasava duša, bazirane na onom što sam video ili znam, i čemu mogu pomoći da ne bude zaboravljeno - zaključio je Kristian Novak.