NEPONOVLJIVA ISKUSTVA NA SCENI SA JANOM FABROM: Belgijski umetnik predstavio srpsko izdanje svoje knjige smernica za izvođače

SMERNICE Jana Fabra za izvođača 21. veka, podnaslov je koji otkriva sadržaj knjige tog čuvenog belgijskog reditelja, naslovljene "Od akcije do glumačke interpretacije", koju je lično predstavio u Institutu za umetničku igru (čije su polaznike tokom marta podučavali Fabrovi saradnici).

Institut za umetničku igru

Pored autora, srpsko izdanje knjige približili su i dekan Fakulteta za inženjerski menadžment (u koji spada i Institut za umetničku igru) Vladimir Tomašević, prodekan za nastavu Instituta Snežana Arnautović Stepanović i Ivana Milenović Popović iz DAH teatra, dok je Specijalno priznanje Fabru uručila umetnica Nela Antonović iz Teatra pokreta "Mimart".

Promocija štiva koje sadrži detaljna uputstva za glumca, precizne instrukcije kako da bude što uverljiviji, životniji, uspešniji na sceni, otpočela je svojevrsnim performansom glumca Slobodana Beštića, koji je govorio o svom iskustvu na saradnji sa Janom Fabrom 2020. godine na monodrami "Noćni pisac" na maloj sceni "Raša Plaović" Narodnog pozorišta u Beogradu.

- Fabr je u jednu predstavu utisnuo Stanislavskog, Grotovskog i Meljerholda, a na sve to je dao i svoj autorski pečat. Tada sam shvatio da je ovaj čovek genije. Stvorili smo nešto neponovljivo, jedan poseban odnos, on i ja jedan na jedan, i tako nešto nisam doživeo nikada ranije, a siguran sam da i neću ništa slično imati u karijeri - otkrio je Beštić, koji je Fabru uručio poklon, lutku - marionetu sa Janovim likom.

Radeći na monodrami, Beštić je uvideo da je taj finalni komad Fabrove trilogije "Noćni dnevnik" - zapravo autobiografija belgijskog umetnika, koja sadrži osam dugih monologa. Plašio se, kako kaže, šta bi moglo da ga očekuje u radu sa Janom, sa čijim je stvaralaštvom bio upoznat, posebno posle celodnevnog spektakla "Olimp" koji je gostovao u Sava centru na 51. Bitefu.

Uručio svoje priznanje PREDSEDNIK Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije Aleksandar Ilić, na osnovu predloga predsedništva, dodelio je Specijalno priznanje Fabru za ostvarene rezultate visokog profesionalnog nivoa za doprinos u kulturi Republike Srbije. Priznanje se sastoji od medaljona sa likom Boginje Terpsihore od čistog steriliniškog srebra 925, rada umetnice Tamare Mladenović. Fabr je nagradu poklonio, i na licu mesta uručio svojoj dramaturškinji Mit Martines, koja već 40 godina neprekidno radi sa njim i "trpi ga uz sebe toliko dugo".

- Da sam ovu knjigu Jana Fabra pročitao pre 30 godina, danas bi mi karijera bila drugačija, ali eto sad je kasno - naveo je Beštić. - Da sam čitao knjigu pre odlaska u Antverpen, bilo bi mi sve lakše, ali nisam. Saradnja sa Janom je počela tako što me je on zvao da sarađujemo, i ja sam to odmah prvo odbio, bez mnogo razmišljanja. A onda me on zamoli da probam, jer samo treba da sedim sve vreme, i ja kažem da to mogu da uradim. E, onda nastaje pravi pakao. Sat i po bez prekida je trajala proba sa njim. Pomislio sam da su se u Antverpenu pokajali što su me zvali i da će mi se samo zahvaliti na saradnji, i gotovo. Onda mi Fabr daje indikacije Stanislavskog, pravo iznenađenje. Reče mi on da se ide kroz fizički teatar, fizičke senzacije. Plakao sam tokom procesa, i Jan mi je govorio da pustim sve iz sebe.

Svestrani umetnik, koji knjigu inače potpisuje sa kolegom Likom Van den Drisom, takođe se osvrnuo na profesionalno iskustvo koje je imao u Narodnom pozorištu u Beogradu sa svojom monodramom, rađenom u koprodukciji sa njegovom trupom "Trablejn/Jan Fabr" iz Antverpena (Belgija), Narodnim muzejom Srbije i Kulturnim centrom Beograda.

- Uživao sam radeći na komadu "Noćni pisac" sa glumcem Slobodanom Beštićem, koji je imao divan, čaroban performans. Uživali smo obojica u stvaranju te predstave - naglasio je Fabr.