VIZVARIJEVO PUTOVANJE KROZ ISTORIJU PANTOMIME: Slavni češki umetnik na Beogradskom festivalu igre

SOLO - komad koji potpisuje i izvodi gost iz Praga Radim Vizvari, pantomimičar, izvođač, reditelj, koreograf i pedagog, međunarodno priznat kao jedna od najuglednijih ličnosti savremenog evropskog teatra, i večeras je na sceni Bitef teatra, u nastavku 21. Beogradskog festivala igre.

BFI

Jednoipočasovna predstava, koja se igra već osam godina, prikazuje deset razvojnih etapa pantomime, najširi spektar stilova, presek žanrova od klasične pantomime do butoa, ili od fizičke komedije do savremenog pantomimičarskog pozorišta - od romantične pantomime Žana Gaspara Deburoa i njegovog "Pjeroa", preko moderne mimike, klovnovske umetnosti, do savremenog fizičkog teatra i konceptualnog pristupa Marsela Marsoa.

Predstava puna tradicije, poezije, slapstika i lirske ekstravagancije vodi gledaoca od smeha do suza, sve to bez ijedne reči - jer Vizvarijev izraz je čisto telesni, organski pokret u kombinaciji sa virtuoznošću i ubedljivom glumom.

"Solo" je spektakl koji oduzima dah, tiha legenda praćena ovacijama i nakon mnogo godina izvođenja, jer Vizvari brine o ovom delu i kontinuirano prilagođava svaku pojedinačnu predstavu.

