PREMINUO POZNATI PEVAČ: Družio se sa legendom, a oženio je koleginicu (VIDEO)

PEVAČ Stiv Lorens preminuo je u 88. godini nakon borbe sa Alchajmerovom bolešću.

Foto: Pixabay

Vest o bolesti podelio je 2019. godine.

Bio je oženjen pevačicom Ejdi Gorme. Poznat je po pesmi iz 1963. godine "Go Away Little Girl".

Lorens je bio dobitnik Gremija i član grupe "Stiv i Ejdi" zajedno sa suprugom. Privatno se družio sa slavnim pevačem Frenkom Sinatrom.