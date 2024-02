"VELIKA POVELJA“ GIMNAZIJI I BOGOSLOVIJI : Povodom dva veka od rođenja Branka Radaičevića

KAO jedna od osobenosti "filmske godine" za nama - one koju filmoljupci mere kao vreme od Festa do Festa, na otvaranju 52. Međunarodnog filmskog festivala istaknuta je bogata produkcija domaćih filmova, budući da ih je čak deset prikazivano na inostranim festivalima. Tako će šest naših filmova biti premijerno predstavljeno beogradskoj publici u devet festivalskih dana, do 3. marta. Istovremeno, u glavnom je takmičarskom programu, i u trci za festivalske nagrade, domaćih filmova više nego ikada - čak pet srpskih produkcija u konkurenciji je za neko od priznanja 52. Festa.