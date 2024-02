KNJIŽEVNI kritičari biraju knjigu godine (13): Zaspale reči i slike

LAVIRINTI poezije i proze, istorije i sadašnjice.

ZORAN ĐERIĆ (Novi Sad)

1. "ZAPIS NA STUBU, JERUSALIMSKOM", Selimir Radulović ("Laguna")



2. "KREVET-ZMIJA I MALA PROSVETINA ENCIKLOPEDIJA", Dušan Radak (Banatski kulturni centar)3. "NAPOKON", Franja Petrinović ("Akademska knjiga")4. "SLIKE I PRILIKE", Đorđe Kuburić ("Povelja")5. "PSIHOLOGIJA GRAVITACIJE", Nenad Šaponja ("Prometej")

I za ovu, kao i za prethodne Radulovićeve pesničke knjige neophodno je poznavati biblijske osnove, jer to je ono što njegovim stihovima daje dodatnu, duhovnu, dimenziju, ne uskraćujući im, pritom, izuzetnu liričnost. Poezija D. Radaka kreće se od infatilizma ka cinizmu, naizgled naivna i jednostavna ona, odjednom, poentira, čas u začudnost, čas u neku protivrečnost, gradeći tako fantastične ili ironične slike.Narativni potencijal F. Petrinovića ogleda se u činjenici da ume da proizvede priče, potom ih kombinuje u jedan, fikcionalan svet, sa semantičkim i indeksnim svojstvima diskursa fiktivnih osoba. Đ. Kuburić nas ponovo uverava da je njegova lirika puna heterogenosti, sukoba različitih "stvarnosti". Stigao je do gradova iz svojih snova, literature, iz muzičkih svetova (od klasike do rokenrola). Pesnička knjiga N. Šaponje, postavlja brojna pitanja i na njih, uglavnom, daje negativne odgovore i, upravo zbog toga oni "provociraju čistu paradoksiju".

VALENTINA PITULIĆ (Kosovska Mitrovica)

1. "U KOSTRETI", Slobodan Jović ("Čigoja")



2. "DIMNI ZNACI", Đorđo Sladoje ("Štampar Makarije", GB "Žarko Zrenjanin")3. "IZMEŠTENIK", Dragan Hamović (" Prometej")4. "ZAPIS NA STUBU, JERUSALIMSKOM", Selimir Radulović ("Laguna")5. "PSIHOLOGIJA GRAVITACIJE", Nenad Šaponja ("Prometej")

S. Jović, "iskosa" posmatra situacije koje nisu u vidokrugu užurbane svakodnevice. U njegovoj poetici prisutan je faktor iznenađenja, što njegovu peziju čini originalnom, uvek svežom. Đ. Sladoje ulazi u predele predačkog nasleđa koje na moderan način oživljava preko čudesnih metafora i metrike. Pesnik oživljava zaspale reči i slike zapretane u zaboravu. Talentovan za minijaturne slike svakodnevnog života D. Hamović ostavlja čitaoca u stalnom stanju budnosti pred poetskim lavirintom u kojem prolazi kroz beogradske ulice, mapu srpske istorije, ali i periferiju. S. Radulović u svoju poetiku transponuje biblijske motive, uz stalno prisustvo žanra molitve preko koje uspostavlja trascendentni odnos sa Bogom i skrivenim lirskim subjektom koji traga za smislom. U pesmama N. Šaponja sužavaju se svetovi i slike koje na fonu čudesno dobijene slobode, koja se krije u jeziku, oživljava dečaka zarobljenog u telu odraslog čoveka.

ŠEFKET KRCIĆ (Novi Pazar)

1. "ZAPIS NA STUBU, JERUSALIMSKOM", Selimir Radulović ("Laguna")



3. "IZVOD IZ MATIČNE ĆELIJE", Esad Kučević ("Interpret")4. "U KOSTRETI", Slobodan Jović("Čigoja")5. "MAČ DESPOTA SREFANA", Danilo Jokanović (SKZ)

S. Radulović svojim velikim delom i njegovom univerzalnošću svedoči da pisac traga za zavičajem, od rodnog Cetinja, preko N. Sada do Jerusalima, kao duhovnog centra sveta.Č. Vukićević zbirkom pesama potvrdio je ne samo originalnost svog pevanja, već i da je jedan od vodećih stvaralaca svoje generacije u regionu. Knjiga E. Kučevića svojom tematikom i elokvencijom predstavlja izazov u vremenu koje živimo. Svi eseji objavljeni u ovom delu doživeli su uvid kritičke javnosti u aktuelnim novinama i časopisima, na koje autor na vreme skreće pažnju čitalaca. S. Jović elokventno predstavlja svoje majanske medaljone i beleške u kojima kamijanski i kafkijanski promišlja vreme kroz koje prolazimo, nadajući se novim snovima. Delo D. Jokanovića svedoči o velikom bremenu tradicije koju stvaraju V. Popa i A. Vukadinović.

MIROSLAV STAJIĆ (Novi Sad)

1. "KNjIŽEVNOST S PREDUMIŠLjAJEM", Vladan Bajčeta ("Akademska knjiga")



3. "DIMNI ZNACI", Đorđo Sladoje, (GB "Žarko Zrenjanin")4. "ZAPIS NA STUBU, JERUSALIMSKOM", Selimir Radulović, poezija ("Laguna")5. "PSIHOLOGIJA GRAVITACIJE", Nenad Šaponja ("Prometej")

V. Bajčeta uspeo je da, promišljenim postupkom, koji podrazumeva ne samo književnoteorijsko sagledavanje dela Slobodana Selenića, već i pokrivanje ključnih toponima njegove biografije, vrati naš fokus na velikog književnika. R. Lukač se u romanu potvrđuje kao vrstan pripovedač koji, tematizujući veoma osetljiv period srpske istorije, kombinujući elemente dokumentarne proze i vrsnog trilera, čvrstom narativnom strukturom i stilski upečatljivo pravi iskorak u odnosu na ranije stvaralaštvo Đ. Sladoje i ovom zbirkom samo potvrđuje davnašnji sud da su njegova pevanja iako, kako sam veli, plod lomnog pera, u stvari uzleti lakokrile pesničke ruke. S. Radulović prepoznatljivim molitvenim, isihastičnim tonom, jezikom mita i metafora, često u dijaloškoj formi, slovi o iskušenjima tela i duše, ali i ljubavi. N. Šaponja kroz poetsku igru, simbolima bogatim, ubedljivim jezikom, istražuje pitanje granica nevidljivih strana pesničkog bića, "razapetog" između dečačke radoznalosti, neiskvarenosti, zasićenosti i nepoverljivosti (sa)zrelog čoveka.