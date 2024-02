RASKLAPAO BREGOVE, UZBURKAO MORE: Pola veka od smrti Petra Lubarde, umetnika internacionalnog značaja, "NJegoša u slikarstvu"

Ovako je govorio, upravo na stranicama "Novosti", veliki Petar Lubarda (1907-1974), "Njegoš u slikarstvu", kako ga je nazvao Matija Bećković, koji je naglo i bez najave ovaj svet napustio 13. februara, pre pola veka, u 67. godini. Nema tačnih podataka, ali se sumnja da mu se zdravstveno stanje pogoršalo zbog upotrebe toksičnih, sintetičkih boja koje je počeo da koristi po povratku iz Indije. Sve i da nije tako, da mu kraj nije ubrzao njegov slikarski eksperiment, Lubarda koji je stvorio delo nacionalnog karaktera i internacionalnog značaja, ceo svoj život je položio na oltar umetnosti.

Sin oficira Đura I. Lubarde i Marije M. Vujović, Petar je rođen u Ljubotinju. Tu je započeo školovanje, koje je potom nastavio u Cetinju, Herceg Novom, Splitu, Sinju i Nikšiću, gde je, u gimnaziji, počeo da slika. U Umetničkoj školi u Beogradu učio je kod Bete Vukanović, Ljube Ivanovića i Ilije Šobajića, a nakratko studirao je i na čuvenom pariskom Bozaru. U francuskoj prestonici boravio je dva puta u međuratnom periodu, obilazeći muzeje i galerije, upijajući znanje i usavršavajući se. Kao zarobljenik Drugi svetski rat proveo je po italijanskim i nemačkim logorima. Nekoliko godina posle rata živeo je na Cetinju, i u crnogorskom kršu pronašao nove vizije, koje je u aprilu i maju izložio u Galeriji na Terazijama, posle čega više ništa nije bilo isto.

Stanislav Vinaver: Kamen i nebo

CRNOGORSKI kamen - odgonetnuo ga je Lubarda - nije beskrajan, nije to masiv za masivom, već su to krici i kliktaji i dozivanja u nebo. Sve je to prelivanje kamena u nebo i neba u kamen! - a nebesa su vedra i plava, ne mračni i jezivi ambisi. Preobražava se kamen u nebo i kliče i doziva sve i svakoga.