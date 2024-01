KUSTURICA: Kad nađeš „ajfon“, ostavi ga u snegu

Svečanošću u punoj „Prokletoj avliji“ i dodelom priznanja učesnicima takmičarskog programa, završeno je 17. izdanje Međunarodnog filmskog festivala „Kustendorf“ u Mokroj Gori. Najznačajniju nagradu, Zlatno jaje osvojio je film „Ljubičasta zemlja“ Mihaila Gorobčuka iz Rusije, Srebrno jaje pripalo je Viveku Raiju iz Indije za film „Šanti“, dok je Bronzano jaje uručeno Davidu gašu iz Hrvatske za „Nisku travu“.

N. Janković

Specijalno priznanje „Vilko Filač“ za fotografiju dobio je David Gašo, za isto ostvarenje. Nagradu „Vilko Filač“ osvojila je Maline Ingrid Johanson iz Švedske za ostvarenje „Maden“. Ova rediteljka ponela je i specijalno priznanje, kao i Nikos Kiricis iz Grčke za „Autoput slomljenog srca“.

Članovi žirija bili su Sandro Veronezi, italijanski pisac i publicista, Bojana Panić, srpska glumica i Muzafarkon Erkinov, filmski režiser iz Uzbekistana.

O nagradi „Vilko Filač“ odlučivali su direktor fotografije iz Rima, Vladan Radović i Mišel Amatje, direktor fotografije iz Francuske.

- Na ovom festivalu konačno smo stigli do punoletstva. Svako ko se seća «Tamnog vilajeta», seća se priče o čoveku koji nađe dijamant i nađe se u dilemi – uzeti ili ne. Za ove sa zapadne hemisfere – dileme nema, oni kad naiđu na dijamant oni uzmu. Ovi sa istočne polulopte, kad nađu dijamant, razmišljaju – uzeti ili ne. Na ovom festivalu se desilo jedno malo čudo. Jedna gospođa sredovečna, na putu do restorana izgubila je „ajfon“. Dvoje dece srednjeg uzrasta videli su taj telefon, digli ga iz snega, i kada su videli da je „ajfon“ – vratili su ga u sneg! Hvala autorima za socijalnu svest koju su ugradili u svoje filmove, što imaju saosećanje za sirotinju. Mi se nalazimo na terotiriji koja još uvek preživljava, a tamo gde se preživljava, kako kaže filozof, tamo se stalno ratuje. Sreća požar nas još nije zahvatio, ali najlepše u vašim delima jeste što imate smisla za one ljude koji su na neki način izbačeni na margine društva. Što ne pravite filmove o bogatim kretenima nego se bavite onim što je bilo karatkeristika kinematorgrafije sedamdesetih i osamdesetih godina. To saosećanje sa sirotinjom je velika stvar. Time sam se bavio čitav život. Kad sam napravio prvi film u Sarajevu su mi rekli, pusti Kusta sirotinju, daj malo glisera, automobila, zgodnih žena… Danas smo gledali film koji je savršen. Film koji ne govori mnogo, koji ne brblja, koji ne govori rečima, nego govori smislom - rekao je Emir Kusturica, zatvarajući festival.

Na okončanom izdanju „Kustendorfa“ učestvovalo je 17 kratkih filmova čiji su autori na festival došli sa svih meridijana. Sam ulazak u krug odabranih veliki je uspeh, jer je na konkurs prijavljeno 536 ostvarenja.

Poseban kuriozitet otkriva značaj „Kustendorfa“: u programu „Novi autori“, našla su se nekadašnja „deca Kustendorfa“, učesnici takmičarskog programa koji su postali profesionalci: prikazan je dugometražni film ruske rediteljke Sonje Karpunjine (Sonya Karpunina) „Hoću muža“, zatim reditelja Bazila Xalila (Basil Khalil) „Vikend u Gazi“ (A Gaza Weekend) kao i filmovi „Zemaljski stihovi“ (Terrestrial Verses) korežisera Alija Asgarija i Alireze Xatamija (Ali Asgari, Alireza Khatami) i „Moja švajcarska vojska“ (My Swiss Army) Luke Popadića.

Italijanski reditelj Mateo Garone bio je najznačajniji gost ovog „Kustendorfa“, kao jedan od najuspešnijih pripovedača „mračnih bajki“ našeg vremena. Autor „Središnje zemlje”, „Rimskog leta”, „Prve ljubavi”, „Gomore”, „Rijalitija” i drugih vrednih ostvarenja, ovaj put, u Srbiju je došao sa filmom „Ja, kapetan“. Za ovo ostvarenje nagrađen je venecijanskim „Srebrnim lavom“, za režiju i kandidat je za „Oskara“. U Mokroj Gori, uručeno mu je priznanje „Drvo života“.

Festival Kustendorf se i ove godine održava u organizaciji produkcijske kuće Rasta internešnel i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i Mećavnik grada.

BIKOVIĆ: JEZIK I IZRAZ

Miloš Biković, zvezda je filma „Hoću muža“ ruske rediteljke Sonje Kapurine, ovo ostvarenje je prikazano u okviru celine „Novi autori“.

Na festival je glumac stigao nakon optubi Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine koje je uputilo pismo kanalu HBO, zbog toga što Biković igra u njihovoj seriji „Beli lotos“. Ukrajinci navode „da Biković izražava divljenje Rusiji, podržava genocid“, kao i da je „primio medalju od Vladimira Putina“. Glumac se nije oglašavao ovim povodom, zbog ugovora sa HBO, a govorio je o radu u Rusiji.

- Nekada je i olakšavajuće glumiti na drugom jeziku. Reč nadomestiš izrazom ili emocijom. To me je otvorilo kao glumca. Koliko poteškoća ima, toliko je i nagrada kad stvar uspe - rekao je Biković.