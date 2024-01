GLEDATI SMRTI U OČI: U Etnografskom muzeju interdisciplinarna izložba o najvećem ljudskom strahu

Taj svojevrsni izložbeni i vizuelni esej, koji se realizuje u saradnji sa Ambasadom Meksika, trebalo bi da prikaže raznolikost odnosa prema smrti, odnosno da pruži uvide u strah od smrti, počev od ranijih perioda naše civilizacije do danas.

- Strah od smrti, po nekim istraživačima primarni ljudski strah, najstrašnije dejstvuje kada je neosvešćen, posebno kada se projektuje u ljudsku agresivnost, realno ili simboličko nasilje, te i samu dominaciju, kojima obiluje ljudsko društvo - piše Srećković u katalogu, dodajući da izložba "Timor mortis" govori o ovoj temi s aspekata različitih etničkih i verskih zajednica.

U mnoštvu originalnih i mističnih predmeta, srpske, meksičke i vlaške tradicije (deo su zbirke "Verovanja i običaji" Etnografskog muzeja), na postavci se posebno ističe bogato ukrašena hamajlija na srebrnom lančiću, koja se stavljala deci oko vrata kao zaštita od zlih očiju, kao i više nadgrobnih spomenika, koji datiraju od 16. veka nadalje. Deo postavke bavi se meksičkim Danom mrtvih, svečanostima kojima se krajem oktobra, odnosno početkom novembra obeležava privremeni povratak na Zemlju preminulih rođaka i voljenih.

- Meksička tradicija kazuje da bi mrtvi bili uvređeni tugom koju živi osećaju za njima tako da bi svetkovine njima u čast trebalo da budu radosne i pune smeha - objašnjava Srećković.

Opasne duše

KAKO navodi autor izložbe, Frojd je smatrao da kod primitivnih naroda strah od smrti predstavlja oblik straha od mrtvih osoba, jer je njihova duša pretvorena u demona.

- Naročito su opasne one duše koje lutaju, a pripadaju pokojnicima nad kojima nije bio obavljen posmrtni obred - ističe se u katalogu. - One žude da se ponovo uključe u svet živih. Pošto to ne može biti, ponašaju se kao neprijateljski raspoloženi stranci koji zbog toga terorišu zajednicu. Mnoge kulture koriste razrađene strategije radi odvraćanja duše pokojnika od povratka u carstvo živih... Verovanje u postojanje vampira je jedan od karakterističnih primera za to.