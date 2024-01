MUZIČKA ČAROLIJA SA LUČIĆEM: Direktor Zrenjaninske filharmonije Roman Bugar o novogodišnjem koncertu i dosadašnjem radu

PRIČA Zrenjaninske filharmonije započeta je krajem decembra, sada već daleke 2014. godine, kada je uspešno realizovana ideja Novogodišnjeg koncerta, mada je bilo mnogih koji u nju nisu verovali.

Foto Marijan Mahalup

- Bilo je ubeđivanja i to od ozbiljnih, stručnih ljudi da malom gradu kao što je Zrenjanin jednostavno nije potrebna, da je dovoljan kamerni orkestar i da tako veliki aparat kao što je filharmonija jednostavno neće moći da opstane - započinje priču Roman Bugar, idejni tvorac i prvi čovek orkestra iz Zrenjanina, ponosan na devet godina uspešnog bitisanja na muzičkoj sceni.

- Četvrte januarske večeri 2015. godine Novogodišnji koncert se desio, nakon njega mesecima sam imao gorak ukus jer me niko nije pozvao, a onda se kao grom iz vedra neba, 15. jula te iste 2015. godine desio poziv da sviramo na Danima piva, kultnoj manifestaciji u Zrenjaninu i to sa čuvenim svetskim baritonom Željkom Lučićem - kaže direktor, ili kako on to voli da kaže glavni menadžer Zrenjaninske filharmonije, koja koncerte svira sa 50 do 60 vrhunskih muzičara na sceni.

Novogodišnji koncert, deveti po redu, pre desetak dana, na sceni Kulturnog centra u Zrenjaninu, opet sa fenomenalnim Zrenjanincem, prvim verdijevskim baritonom sveta, učvrstio je sponu sa počecima prepunim entuzijazma i sadašnjih stabilnih koraka u potrazi za uvek novim kvalitetom.

- Zrenjanin ima i sjajan podmlađeni pozorišni ansambl, sa ambicioznim upravnikom na čelu, Savremenu galeriju sa umetničkom kolonijom u Ečki, jedan od najboljih muzeja u Srbiji, arhiv, biblioteku i ostale ustanove koje mogu i treba da budu ozbiljni aduti za dobijanje titule Srpske prestonice kulture naredne godine - iskren je Roman Bugar.



Za rad Zrenjaninske filharmonije, kako ističe naš sagovornik, važan je i entuzijazam ljudi iz struktura koje su na vlasti, koji su prepoznali kvalitet i maksimalno iz budžeta podržavaju nove projekte:

- Nije to nimalo jeftina priča, kada nastupamo sa horovima, na bini bude i po dve stotine ljudi, samo im dati flašicu vode je trošak, a gde su honorari, putni troškovi.

Program Isidori u čast ZRENjANINSKA filharmonija u program svojih koncertnih aktivnosti je uključila i nastup u Mlinu, kulturnoj stanici u selu Perlez, odakle je poreklom slavna Isidora Žebeljan, na kojem će svirati njene kompozicije.

Osim klasične, svirali su članovi filharmonije u proteklih devet godina filmsku, pop, rok i hevi-metal muziku, uz vrhunske soliste Željka Lučića, Stefana Milenkovića, Belu Mavraka, Romana Simoviča, koncert-majstora Londonskog simfonijskog orkestra, Nemanju Radulovića i marljivošću i upornošću izrasli u jedan od najkvalitetnijih orkestara i značajan brend u Srbiji i regionu.

- Zamisao je ne velikim brojem koncerata, nego kvalitetom sviranja da se pozicioniramo na mapi evropske koncertne scene, da mladi nadareni muzičari postanu stalni članovi - nastavlja direktor Zrenjaninske filharmonije, ističući da se šansa ukazuje mladim umetnicima i da je trenutno prva horna student novosadske Muzičke akademije iz Rusije, koji je čekao i dočekao svoju priliku.

Uživao sam NIJE bilo teorije da odbijem ljubazan poziv prijatelja, odložio sam neke obaveze i zaista uživao na devetom Novogodišnjem koncertu filharmonije, nije to bilo obično, nego evropsko veče - naglasio je, za "Novosti", slavni bariton, rođeni Zrenjaninac, Željko Lučić, potvrđujući da njegov sugrađanin Mateja Rackov ulazi u treću godinu snimanja dokumentarca o njemu.

Da bi priču svog grada kao prestonice srpske kulture na pravi način pogurali, tradicionalnim Novogodišnjim koncertom, zrenjaninski muzičari započeli su treću koncertnu sezonu, za koju uz nekoliko komercijalnih koncerata sa popularnim tribjut bendovima, kao što su "Metalika" i ABBA, planiraju pet-šest koncerata klasične muzike, uz izvođenje operskih arija i simfonija.

Sazrevanje orkestra i publike NEKAKO sa Filharmonijom, sazrevala je i zrenjaninska publika, ali vrlo brzo koncerti su postali kultni i sada se uvek traži karta više - ponosan je na jedan od najznačajnih kulturnih brendova grada, gradonačelnik Simo Salapura.

- Očekuju nas dva nova projekta koja nikada nisu izvođena u Zrenjaninu - Violinski koncert Petra Iljiča Čajkovskog i "Šeherezada" Nikolaja Rimskog Korsakova i ubeđen sam da ćemo dati puni doprinos ideji da se Zrenjanin promoviše na kulturnoj mapi Srbije, ali i Evrope - kaže Roman Bugar.