POČINJE TRKA ZA "ZLATNI GLOBUS": Ovi filmovi su među glavnim favoritima

OBJAVLjENE su nominacije za dodelu holivudske filmske i TV nagrade "Zlatni globus" koja će biti održana 7. januara 2024. godine u Los Anđelesu.

Foto: Tanjug/AP

Film "Barbi" Grete Gervig ima ubedljivo najviše, čak devet nominacija za "Zlatni globus", a jednu manje ima "Openhajmer" Kristofera Nolana. Po sedam nominacija imaju "Jadna stvorenja" Jorgosa Lantimosa i "Ubistva pod cvetnim mesecom" Martina Skorsezea.

U kategoriji za najbolji film u žanru drame nominovani su: "Openhajmer", "Ubistva pod cvetnim mesecom", "Maestro", "Prošli životi", "Područje interesovanja" i "Anatomija pada", a u kategoriji komedija ili mjuzikl: "Er", "Ameriken fikšn", "Barbi", "Holdouvers", "Mej disember" i "Jadna stvorenja".

Za najbolji film van engleskog govornog područja su nominovani: "Anatomija pada" kao francuski kandidat, "Folen livs" (Finska), italijanski "Io capitano", "Prošli životi" (Južna Koreja), "Society of the Snow" (Španija) i "Zona interesa" (Velika Britanija).

Za najboljeg reditelja nominovani su: Bredli Kuper za film "Maestro", Greta Gervig za "Barbi", Kristofer Nolan za "Openhajmera", Martin Skorseze za "Ubistva pod cvetnim mesecom", Jorgos Lantimos za "Jadna stvorenja" i Selin Song za "Prošli životi".

Dramski glumci u trci za "Zlatni globus" su Kuper u "Maestru", Leonardo Dikaprio za "Ubistva pod cvetnim mesecom", Kolman Domingo za "Rustin", Kilijan Marfi u "Openhajmeru", Beri Kigan "Saltburn" i Endrju Skot u "Svi mi stranci".

Za najbolje glumice u drami nominovane su Anet Bening u "Nyad", Lili Gledstuon u "Ubistvima pod cvetnim mesecom", Sandra Hiler u "Anatomiji pada", Greta Li u "Prošlim životima", Keri Maligan u "Maestru" i Kajli Speni u "Prisila".

Za najbolju dramsku seriju takmiče se "1923", "Kruna", "Diplomata", "Lest of as", "Morning šou" i "Naslednici", a među komedijama "Ebot elementeri", "Beri", "Ber", "Porotnici", "Samoubistva u zgradi" i "Ted Laso".

Za najbolje dramske televizijske uloge su nominovani od glumica Helen Miren za "1923", Bela Remzi u "Last of as", Keri Rasel u "Diplomata", Sara Snuk u "Naslednici", Imelda Staunton u "Kruni" i Ema Ston u "Prokletstvo".

Od glumaca u konkurenciji su iz serije "Naslednici" Brajan Koks, Kjeran Kalkin i Džeremi Strong, Geri Odlmen u "Slou horsiz", Pedro Paskal u "Last of as" i Dominik Vest u "Kruni".

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: BESKUĆNIK JE I ULIČNI SVIRAČ, A CENI SAMO JEDNO: Andrija Daraboš - Ne postoji ništa jače od ljubavi