RAZREŠENJE MISTERIJA ZABRANA: Finalna sezona popularne serije "Kalkanski krugovi", od 30. marta, na Superstar TV

TREĆA, ujedno poslednja sezona popularne drame sa elementima misterije, "Kalkanski krugovi", stiže od 30. marta, vikendom, u 21.00, na Superstar TV. Živopisni ambijent planine Bukulja, u srcu Šumadije, pokazao se kao savršena scenografija za mistične priče. Tu nas vraća i novih 10 epizoda, iz pera Đorđa Milosavljevića, u režiji Milana Karadžića i Gordana Matića, a u produkciji kuća Firefly Productions i "Telekom Srbija".

Foto Firefly Productions

Od početka emitovanja "Kalkanski krugovi" privukli su veliku pažnju neobičnom pričom sa elementima mistike, misterije i horora u zabačenom i izolovanom selu Dol. Gledaoci su prigrlili specifičnu mešavinu folklorne fantastike, savremenih tema i miljea seoske sredine.

Otud u "Kalkanskim krugovima" zastrašujuća Baba Guba ili crno-beli flešbekovi u kojima se na mestu sadašnjeg Zabrana, u doba Cara Lazara i vladavine lepre u Srbiji, okuplja ženski kult koji pobija četu žrtvujući muškarce u bunaru. Ipak, glavni junaci serije su naši savremenici i to nekadašnji arhitekta Dejan Matić (Vojin Ćetković), njegova ćerka Miona (Ivana Zečević), koja studira grafiku u Beogradu, kao i Dejanov stric Velibor (Žarko Laušević) koji u Dolu uzgaja pčele. Sve njih videćemo i u trećoj sezoni jer naš legendarni glumac, uprkos bolesti, uspeo je prošlog leta da snimi sve svoje scene za seriju. Uz aktuelni film "Ruski konzul", gde igra naslovnog junaka, kao i istorijske drame "Vreme smrti" (od ponedeljka do četvrtka, u 20.30, na Nova S) i "Vazdušni most" (vikendom, u 20.05, na RTS 1), ovo je jedna od poslednjih rola velikog Žarka Lauševića.

Foto Firefly Productions Nina Janković Dičić kao Baba Guba

U drugom ciklusu videli smo mnoge nove likove. Ipak, najviše pažnje izazvala je Magdalena (Paulina Manov), bivša Veliborova ljubav, koja je čak iz Australije došla kako bi upoznala sina Petra Matića (Lazar Nikolić). Posle veoma emotivnih scena, Magdalena je postala nova Baba Guba, čuvarka mitskog Zabrana u kome je njen sin izdahnuo na očevim rukama.

Zanimljivo je da je na snimanju treće sezone nastala fotografija na kojoj se vide bled Lazar Nikolić i Ivana Zečević, što je brojne obožavaoce "Kalkanskih krugova" navelo na zaključak da će se Petar "vratiti iz mrtvih". Kakve su mogućnosti da se ovo desi u priči iz Zabrana i sela Dol, ostaje nam samo da pretpostavljamo. Mada, u seriji su se razni likovi pojavljivali kao priviđenja, pa je možda i Petar posetio oca Velibora ili majku Magdalenu.

- Kroz celu seriju se provlači replika "Zabran nekom daje, nekom oduzima". Pitanje je da li je Petar nastradao zbog Zabrana, ili zbog toga što je prepoznavao u svim likovima dobro i zlo. Nejasno je i da li je Zabran za Magdalenu i njega napravio dobro, ili nije, ali meni je bitno samo da su se oni sreli i upoznali. A to da li su na neki način možda negde zajedno, ne mogu da kažem zbog treće sezone - rekao je u intervjuu za "TV novosti" Lazar Nikolić.

Foto Privatna arhiva Žarko Laušević i Lazar Nikolić

Paulina Manov se zimus za naš list prisetila kako je izgledalo stvaranje lika Magdalene, Veliborove supruge, u čemu joj je Žarko Laušević mnogo pomogao:

- On je bio jedan od onih koji vole što više da probaju pre snimanja, da bi došao što spremniji. Kako bismo olakšali sebi, izmišljali smo i ono čega u scenariju nema, neke nepoznate detalje njihovih biografija, način na koji su se upoznali, kako je izgledala njihova veza, a kasnije i brak. Tražili smo odgovor na pitanje kako je došlo do toga da je ona otišla čak u Australiju... Čini mi se da uspeh "Kalkanskih krugova" leži u tome što su dramski naboj i napetost oko Zabrana upeleteni u savremenu priču. Ne gledamo klasičnu epsku fantastiku, smeštenu u srednji vek ili neku drugu epohu, već nešto magijsko i okultno u današnjem vremenu. Treća sezona serije donosi razrešenje i čini mi se de ne bi bilo dobro da najavljujemo bilo šta.

Foto Firefly Productions Paulina Manov

Scenarista za kraj dodaje da je od početka imao zamisao gde bi priča "Kalkanskih krugova" trebalo da se završi.

- Ovo nije ona vrsta dramaturgije koja može da se nastavlja dok god postoji interesovanje. Ova priča ima jasnu tačku u kojoj se definitivno razrešava odnos Mione i njenog oca Dejana, kao i Mione i cele te zajednice koja živi u Dolu i ona će biti zaokružena sa tridesetom epizodom - zaključuje Đorđe Milosavljević.

A u novim epizodama u Dol stiže moćni Miroslav Spasić i okuplja grupu istomišljenika sa kojima želi da prisvoji Zabran i iskoristi njegove moći. Miona se udružuje sa Veliborom i ostalim stanovnicima, kako bi zaštitila magični prostor Dola od do sada najotrovnije pretnje po njegov opstanak. I mada je borba protiv Spasića uspešna, Velibor veruje da je Zabran još nezaštićen, te da može ponovo privući nekog ko bi želeo da ga iskoristi. Magdalena je očigledno bila pogrešno izabrana čuvarka, tako da je sad vreme da se pronađe ona prava, koja će biti naslednica mitske Baba Gube. Vreme je da se kalkanski krugovi konačno zatvore.