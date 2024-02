MOZAK JE NAJMOĆNIJE ORUŽJE NA SVETU: DŽesi Li Martin, zvezda serija "Fleš", "Red i zakon" i "Iracionalno", o glumi...

AMERIČKOG glumca Džesija Lija Martina, zvezdu hit serija "Red i zakon" i "Fleš", od 1. februara, na kanalu Star, gledamo premijerno u novom trileru "Iracionalno", čijih se 11 epizoda prve sezone emituje četvrtkom u 22.00.

Foto Star

U uzbudljivoj krimi drami Martin nam dočarava lik Aleksa Mersera, svetski poznatog profesora biheviorizma, koji pomaže vladama, pripadnicima reda i zakona, i velikim korporacijama u rešavanju teških slučajeva, koristeći svoje jedinstveno razumevanje ljudskog ponašanja. Iz epizode u epizodu, Merser se bavi intrigantnim slučajevima, od ubistva popularnog influensera, spasavanja života njegove prijateljice novinarke, koja je namerno otrovana retkim i smrtonosnim agensom, do istrage sumnjivog pada aviona u kom je glavni osumnjičeni pilot.

Seriju kao producent potpisuje Arika Lisan Mitman, koja je radila na velikim TV hitovima kao što su "Dekster", "Elementarno" i "La Brea", a u razgovoru za "TV novosti", glumac nam otkriva i da li veruje u premisu ove serije da je ljudsko ponašanje predvidivo, i da uprkos iracionalnosti našeg uma postoje putokazi koji iskusnom posmatraču uvek mogu pomoći da "čitaju tuđe misli".

- Do ove serije zaista nisam verovao u tako nešto. Delovala mi je nemoguće i sama pomisao na to da tako kompleksna i delikatna stvar, kao što je ljudski mozak, može tako lako da se odgonetne. Naravno, daleko od toga da je "čitanje" ljudskog ponašanja jednostavno, ali kada se time profesionalno bavite i posvetite tome godine i godine izučavanja, kao što je to slučaj sa mojim junakom u seriji, onda uočavanje tih šema u nečijem ponašanju za vas postane način života. Sa jedne strane za mene je to bilo sjajno otkriće. Međutim, biti u koži čoveka čija je profesionalna posvećenost tumačenje svakog ljudskog poteza, ume da bude veoma opterećujuće - priznaje na početku razgovora Martin i pojašnjava da nikada ne bi voleo da poseduje dar "čitanja tuđih misli".

Ipak, mnogi priželjkuju baš takvu supermoć kao sredstvo da olakšaju sebi život.

- Previše je to mentalne buke za običnog čoveka. Posle ovog iskustva mirnije spavam kada ne znam baš svaku misao svog sagovornika (smeh). Mada ne mogu da poreknem da mi je ova serija bila baš zbog toga fascinantna. Neverovatno je da su naše najiracionalnije odluke uslovljene tako lako predvidivim obrascima ponašanja.

Foto Star

Da li ste svoju novu veštinu koju ste stekli na malom ekranu počeli da primenjujete i u privatnom životu? Uhvatite li ponekad sebe kako u prolazu analizirate ljude?

- Koliko god se trudio da posao ostavim na setu, nažalost, ovo je takva uloga da je nemoguće samo da isključiš mozak i da kažeš sebi: "OK, sada više nisam Aleks, ponašaću se normalno i neću razmišljati o tome zašto se neko počešao baš kada je prolazio pored mene, ili šta je to neobično u nečijem načinu hoda". Jednostavno, um mi je trenutno "iskvaren" ovom ulogom, i nevoljno priznajem, ali da - analiziram svakog prolaznika, i zato je bolje da ne krijete ništa u razgovoru sa mnom (smeh). Čini mi se da mi je najteže to što to stalno radim sa bliskim članovima porodice i prijateljima, jer takvo ponašanje zaista može da pokvari odnose. Verovali ili ne, najčešće sebe primoravam da prestanem to da radim i da se ponašam kao normalan čovek.

U ranijim projektima već ste tumačili uloge detektiva i inspektora. Po čemu se ova rola razlikuje?

- Detektivske role čine najveći deo moje karijere. Međutim, nikada nisam bio na ovaj način uključen u policijski posao. Moj junak nije taj koji rešava slučaj. On pomaže policiji u tome da zajedno izađu na pravi put. Međutim, policijski posao svodi se na to da nekoga na kraju dana privedete i stavite iza rešetaka. Aleks, pak, ulazi u nečiji um, postaje jedno sa njim, jer samo tako može da shvati ko je osoba koju izučava i kako funkcioniše njen um. To na njegovu nesreću ima i taj lošiji deo posla, a to je da on ne može svoj posao da ostavi u kancelariji, već svaki od slučajeva nastavlja da živi sa njim.

Na neki način doživeo sam ga tako da je on večito okružen duhovima ljudi u čije je živote ušao. Verujem da se sa istim problemom nose i psihijatri i psihoterapeuti. Ko god se bavi ljudskom dušom, posao nosi kući sa sobom.

Foto Star

Zašto publika toliko voli krimiće?

- Niko nije imun na radoznalost. U ljudskoj je prirodi da se pita. Da nije tako još bismo sedeli u pećini i plašili se groma. Svi žele da reše neku misteriju. Sedeći na kauču, otkrivajući zašto se ljudi ponašaju na način na koji se ponašaju i zašto se zločini dešavaju, ljudi kroz serije i to sasvim bezbedno mogu da reše zločin kod kuće. Očigledno je da je naš šou pisan po scenariju, ali u osnovi mi radimo isto to. Pokušavamo da odgonetnemo zašto neki ljudi rade to što rade. Zbog tog najjednostavnijeg razloga i uživam u tumačenju ovog lika.

Foto Star

Serija je obnovljena za drugu sezonu. Postoje li neki izazovi koje biste voleli da vidite u nastavku?

- Zanimljiv mi je taj podeljen život koji vodi Merser. Poput nekog superheroja. Tokom dana je profesor psihologije koji na predavanjima diskutuje sa studentima o mračnom lavirintu zvanom ljudski mozak, a onda se pretvara u detektiva koji na mestu zločina svoje znanje pretače u praksu. Uzbuđuje me taj put kojim njegova iskustva sa terena završavaju kao lekcije na predavanjima. Verujem da je najkorisnije znanje ono proživljeno. Često pomislim kako bih voleo da sam Aleksov učenik. Možete li zamisliti kako je sjajno biti na predavanju čoveka koji je sve to doživeo. Voleo bih da i u novim epizodama bude što više zanimljivih slučajeva jer je to ono što je za mene najinspirativnije kod ove serije. Ljudski mozak je tako mali, a najmoćnije je oružje na svetu.

Osim u "Iracionalnom" gledali smo vas i u seriji "Fleš" na Star kanalima. Po čemu pamtite putovanje kroz legendarni Flešov univerzum?

- Bila je to fantastična i munjevita trka koja je trajala gotovo čitavu deceniju. Pamtiću je po neverovatnom talentu Granta Gastina koji je tumačio lik Fleša, a koji je sada konačno ostvario i svoj dugogodišnji san da stane na brodvejske daske. Iako je "Fleš" gotov, takozvani Erovers, univerzum ostalih junaka koji su se pojavljivali u našoj, ali i drugim serijama povezanim sa "Flešom" i dalje živi. Radujem se da vidim u kom pravcu će se razvijati te serije i sudbine tih likova. Takođe, tu su i filmovi kroz koje se ova saga nastavlja, tako da kraj, u stvari, nikada nije i stvarno - kraj.