POZNATI ARHITEKTA UGLAĐENIH MANIRA I TAME: Radivoje Raša Bukvić i Aleksandra Janković o drugoj sezoni serije "Azbuka našeg života"

BOGATU i karakterima raznovrsnu glumačku biografiju, naš poznati glumac Radovoje Raša Bukvić od 4. januara obogatiće još jednim živopisnim likom.

Foto Marko Todorović/ Kontrast studios

Posle "Bese" i uloge Uroša Perića koja je obeležila njegov dosadašnji glumački opus, srpski glumac koji karijeru gradi na relaciji Srbija - Francuska, u drugoj sezoni serije "Azbuka našeg života" na male ekrane vraća se sa rolom koja je, kako priznaje, i za njega bila veliko osveženje.

Veljko, poznati arhitekta uglađenih manira, Vesnin život prodrmaće iz temelja. U razgovoru za "TV novosti", Raša Bukvić otkriva nam i kakve će posledice taj zemljotres imati.

- Uloga u seriji "Azbuka našeg života" za mene je veoma važna jer mi je kao povratniku iz Pariza omogućila da posle "Bese" uđem u jedan za mene potpuno nov žanr serije, ali i tip psihološkog karaktera koji sam kroz Veljka morao da dočaram.

- Ovakve role jednostavno nisu tipične za naše podneblje. Zanimljivo mi je da sam u Francuskoj imao priliku da tumačim neke slične likove, ali u Srbiji mi je ovo bio prvi put - otkriva na početku razgovora Bukvić, dodajući da mu je iskustvo sa "Azbukom" bilo lepo i pozitivno, kao i da je zahvalan što je imao priliku da u dramaturški kvalitetnoj seriji zaigra na maternjem jeziku.

Po čemu ćete pamtiti rad na "Azbuci"?

- Kad pomislim na ovu seriju, odmah se setim nekih predivnih lokacija, zanimljivih scena i toplih, prijatnih ljudi sa kojima sam radio. Drago mi je što sam upoznao i rediteljku Jelenu Bajić Jočić, i što sam imao priliku da doživim njene ideje i način rada kroz ovaj lik.

Čime vas je privukla ova serija?

- "Azbuka" je jedna od retkih domaćih serija koje sam izbindžovao u dahu. Moj prvi utisak bio je taj da je reč o veoma dobro režiranoj seriji, koja poziva gledaoca da se uključi u priču. Sve je bilo iznijansirano i suptilno i taj utisak mi se odmah dopao. Nisam imao osećaj da mi se nameće neka tema, već da je komunikacija sa gledaocem nepretenciozna.

Kada sam dobio poziv od produkcije da se pridružim ekipi sa radošću sam ga prihvatio, jer sam u glumačkom pogledu osetio da imam prostora da razmaštam veoma ozbiljan lik i dočaram temu o kojoj se do sada malo pričalo. Scenario me je odmah "kupio".

Šta je zapravo tema druge sezone?

- U dramaturškom smislu Veljko je veoma kompleksan i višeslojan lik, čiji je prvi sloj potpuno lažan. To mi je od početka bilo zanimljivo jer sam imao izazov kako da kreiram takav psihološki profil, a da lik koji stvorim podržava ideju scenarista. Kod Veljka imamo i svetlu i tamnu stranu, a sve vreme imate osećaj kao da ste izgubljeni u nekom međuprostoru. To je za svakog glumca poslastica.

Foto Marko Todorović/ Kontrast studios

Da li je Veljko negativac?

- To je jednostavno takav sklop ličnosti. Kroz njega se bavimo temom nasilja u porodici i nasilja uopšte govoreći. To je tema koja je veoma aktuelna već dve decenije, ali polazišna tačka "Azbuke" nije da ukaže na samo nasilje, već na mehanizme zahvaljujući kojima ono funkcioniše. Veljko je čovek koji ima ozbiljne rupe u ličnosti, a što je najvažnije za ovaj lik, on je primer ljudi koji u stvarnom svetu zaista postoje. On je tip čoveka koji zbog nekih trauma iz detinjstva jedan deo svoje ličnosti ne drži pod kontrolom. Donekle mi je za kreiranje njegovog lika inspiracija bio Džek Nikolson u filmu "Isijavanje". Kod Veljka sam osetio tu energiju.

Direktna partnerka vam je Aleksandra Janković. Kako je izgledala saradnja sa njom, budući da je ona već veteran "Azbuke"?

- Aleksandra je celu sebe dala u ovoj ulozi. To se vidi u prvoj sezoni, pogotovo u scenama kada ostane sama. Ja sam se prirodno nakalemio na apatiju njenog lika. Veljko u njen život dolazi poput neke komete. Doživeo sam ga kao nekoga ko će razmrdati Vesnu, ali u kom pravcu će krenuti taj njihov međusobni "ples", to ćemo videti. Pamtiću ovo iskustvo po veoma lepoj i laganoj saradnji sa Jelenom i Aleksandrom. Nas troje smo prvih nekoliko nedelja mnogo razgovarali o našim karakterima. Iz toga smo crpili motivaciju i inspiraciju za stvaranje sveta u kom funkcionišu naši junaci. U drugoj fazi smo zahvaljujući tome bez imalo muke sprovodili to u delo. U tom delu snimanja samo smo se igrali. Bilo je zaista bajkovito.

Očekuje li nas povratak "Bese"?

- Ima naznaka. Treća sezona je skrojena. Pitanje je samo kako će se novi ciklus realizovati, budući da smo se suočili tragedijom kada je producentkinja serije Tea Korolija preminula iznenada. To je bila veoma teška vest za sve nas, ali nas je motivisalo da treću sezonu završimo onako kako prve dve zaslužuju da se to uradi. Da joj na taj način zahvalimo na stremljenju da napravi našu najbolju seriju tog žanra.

* * * * * * * * * * * * * *

Nova ljubav i idila, ali...

NOVA sezona za Vesnu Popović, glavnu junakinju serije "Azbuka našeg života", koja na kanalu Superstar startuje 4. januara (radnim danima u 21.00) donosi i nove izazove. Kako nam to u intervjuu otkriva glumica Aleksandra Janković, njena heroina konačno će dobiti priliku da uživa u svojoj slobodi. Međutim, kako ćemo uskoro videti, ta sloboda ne dolazi bez cene, a ona će prema mišljenju glumice biti prilično visoka.

- Vesnu smo na kraju prve sezone ostavili na aerodromu sa Sunčicom i Lidijom, gde su se njih tri spremale da otputuju u Tajland i tamo uživaju u Vesninom novom početku. Naravno, sada nećemo videti kako su se provele na odmoru, jer radnja u novim epizodama počinje sa malom pauzom, ali prisustvovaćemo otvaranju novih stranica u Vesninom životu - otkriva nam na početku razgovora Aleksandra, dodajući da je njena junakinja u međuvremenu oprostila prevaru svom suprugu Urošu (Jadran Malkovič), posložila stvari u svom životu i spremila se da uživa u svakom trenutku osvojene slobode.

Ko je Vesna koju zatičemo na početku drugog ciklusa?

- Tema bolnog razvoda i ceo taj brodolom iz prve sezone sada je već za nama. Vesna se pomirila sa time da mora da krene dalje, uspostavila je neki normalan odnos sa Urošem, i polako počinje da gradi svoj život iz početka. Glavno pitanje koje sebi postavlja je ko je ona sada. Za njom je jedan ogroman period braka u kom je izgubila svoj identitet, predala se nekoj kolotečini i potpuno zaboravila ko je ona kao osoba. Sada se nalazi pred velikim izazovom da ima svu slobodu ovog sveta, ali to je i jedan ogroman prostor koji se nečim mora ispuniti. Kada ste navikli na jedan način života, a sutra toga više nema, prinuđeni ste da gradite neke nove navike. Teško je popuniti prazninu ako o njoj do sada niste razmišljali.

Kako se Vesna bori sa osvajanjem tog novostečenog prostora?

- U početku su tu Sunčica i Lidija. Njih dve se svim silama trude da je pokrenu i izvuku iz kuće. Tako dolazimo do niza ludih situacija gde je teraju da otvori profil na "Tinderu", da tamo upoznaje neke bizarne muškarce koji je u nekoj normalnoj komunikaciji nikada ne bi zanimali. Kada to ne uspe, vode je u teretanu, na treninge, nabacuju joj trenera. Vesna je normalno potpuno bez kondicije i jedino što može da uradi u teretani je da padne od umora na onoj traci za trčanje. Onda je Sunčica upoznaje sa svojim frizerom. Sve su to neke situacije koje nisu u Vesninoj prirodi i koje se događaju na silu. Zbog svega toga ona gasi nalog na "Tinderu", stavlja tačku na sve te nameštene spojeve i okreće se sebi.

Počinje na drugačiji način da posmatra svoj posao i pokreće dokumentarnu emisiju koja će za temu imati nasilje nad ženama.

Foto Marko Todorović/ Kontrast studios

To je i tema druge sezone. Hoće li u nastavku Vesna, osim toga što će se ponovo pronaći u poslu, uspeti da pronađe novu sebe i kraj nekog muškarca?

- U njen život baš zahvaljujući poslu ulazi novi muškarac koji će uzdrmati njen život.

Njegovo ime je Veljko, i tumači ga kolega Raša Bukvić. Posle toliko neuspelih pokušaja da na silu nađe nekoga ko će joj se dopasti, Veljko će se Vesni dogoditi naizgled slučajno.

Ali da li slučajnosti postoje? Veljko je neko koga bi Vesna po svim kriterijumima ocenila kao muškarca koji je ono što ona kao zrela i ostvarena žena, sa svim onim teretom koji je iznela u prethodnoj sezoni, jednostavno zaslužuje. Od prvog trenutka njih dvoje započinju jednu idiličnu vezu, i to veoma brzim tempom, zbog čega se Vesni čini da živi pravu bajku. Čak su i Sunčica i Lidija oduševljene Veljkom, tako da je Vesna i sa te strane sigurna da je on onaj pravi.

Ali tu sledi zaplet...?

- Tako je. Gledaoci će, svakako, otkriti uskoro šta fali Veljku i u kakav problem se upušta Vesna. Od početka snimanja druge sezone bila sam pod snažnim utiskom, jer vam se takve stvari zaista dešavaju u životu. Neki bi rekli da se loša procena događa samo neiskusnima, ali ima ljudi kao što su Veljko koji neprimetno počnu da manipulišu vašim svetom, i vi postanete svesni da ste u blatu do nosa prilično kasno. Ono što je na mene ostavilo poseban utisak je taj san koji Vesna sanja iz epizode u epizodu, a koji u stvari simboliše njenu podvsest. Kako ona uz Veljka proživljava sve stresnije i stresnije situacije on postaje sve mračniji, i to nam govori o Vesninom psihološkom stanju.

U čemu ona pronalazi putokaz za izlaz iz opasnosti koja je vreba?

- Naravno, u porodici. Uroš i ona, sa njihovom decom, uprkos svemu što su prošli, i dalje su porodica i spremni su da stave ruku u vatru jedni za druge. To je i najvažnija poruka ove sezone.