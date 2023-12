BETI JE PRAVA HOLIVUDSKA DIVA: Ramon Rodrigez, junak krimića "Vil Trent", o životu van šablona i izazovima rada sa glavnom glumicom

PRVU sezonu detektivskog krimića "Vil Trent", baziranog na seriji romana Karin Sloter, jedne od najpoznatijih spisateljica trilera na svetu, pratimo na kanalu Star krajm (četvrtkom od 22.00).

Foto Star

Uzbudljivi serijal donosi nam priču o specijalnom agentu Vilu Trentu (Ramon Rodrigez - serija "Žica", filmovi "Bitka za Los Anđeles", "Transformersi: Osveta poraženog), zaposlenom u istražnom birou Džordžije, čija je životna i profesionaln filozofija određena njegovim nesrećnim detinjstvom. Vil je bio napušten odmah po rođenju, prepušten odrastanju bez roditelja u preopterećenom sistemu hraniteljstva u Atlanti.

Odlučan da niko nikad ne doživi osećaj napuštenosti koji je on iskusio, uspeo je da radom stekne najviši čin u birou i svoj život posveti zaštiti nemoćnih. Seriju kao scenarista i izvršni producent potpisuje Liz Heldens, nominovana za priznanje Emi, a publici u Srbiji najpoznatija kao scenarista serija "Prolaz", "Veliki skok" i "Orvil".

U ekskluzivnom intervjuu za "TV novosti" glavni glumac Ramon Rodrigez otkriva šta ga je privuklo ovoj roli i da li je imao izazova u ovladavanju lika ekscentričnog agenta koji se u rešavanju slučajeva oslanja na svoje teškim životom izbrušene instinkte.

- Nisam bio upoznat sa serijom knjiga Karin Sloter pre nego što sam dobio scenario, ali kada sam zaronio u njen književni opus bilo mi je lako da razotkrijem sve slojeve Vilove ličnosti. Kada pristupam radu na nekoj ulozi uglavnom tragam za onim što mi je u tom karakteru novo i atipično. Pokušavam da otkrijem nešto sa čime do tada nisam imao dodira. U Vilovom slučaju bilo je to njegovo odrastanje. Nisam do sada imao predstavu o tome kako izgleda odrastanje u hraniteljskoj porodici. Kroz Vilov lik otkrio sam mnogobrojne okolnosti koje su ga formirale i koje su ga na taj sepcifičan način približile svetu zločina - otkriva na početku razgovora ovaj američki glumac portorikanskog porekla.

Koliko neprilagođenost nekim opštim društvenim normama može biti od pomoći u rešavanju zločina?

- Vil me je naučio da tu njegovu specifičnost sagledam iz više uglova i da je ne doživim kao neku manu, već kao dar. Verujem da su posebni ljudi ti koji su kreirali savremeni svet. Svako "čitanje života" između redova i van zadatih linija sa sobom nosi nova otkrića i velike promene. Kada bismo se stalno kretali u istim okvirima teško da bi bilo nekog napretka. Ljudi poput Vila stvarnost posmatraju drugim očima i baš zbog tog njihovog nesvakidašnjeg sagledavanja sveta i vide ono što obični ljudi nisu u stanju da sagledaju. Zavoleo sam sve to što je junak ove serije proživeo tokom odrastanja, jer ga je upravo to načinilo drugačijim. Vil je disleksičan za stvarnost. Baš zbog toga je u stanju da zločin sagleda iz neke pozicije sa koje ono što se svima čini kao slučajnost njemu izgleda kao nečija jasna loša namera. To je to Vilovo šesto čulo.

Foto Star

Do sada smo otkrili ponešto o Vilovoj prošlosti. Ima li još iznenađenja koja nas čekaju u nastavku serije?

- Poenta psihoterapije, a na neki način gledaoci uz ovu seriju prolaze upravo kroz taj proces, s tim što su oni lekari, a Vil pacijent, jeste upravo takozvano skidanje slojeva. A Vil ih ima mnogo. U seriji je to insistiranje na višeslojnosti odlično urađeno, pa se ono ogleda čak i u Vilovom načinu odevanja. Vidimo ga stalno u trodelnim odelima. Na taj način on ljude drži na distanci. Odeća je njegov oklop. Kada je reč o iznenađenjima, njih uvek ima, jer je to jednostavno deo svakog dobrog zapleta. Međutim, smatram da je ova serija mnogo više od toga. Ono što je važno jeste to da je ona posvećena ljudima koji se kroz život kreću poput Vila. To su nevidljivi heroji koji su u našem društvu zbog svoje specifičnosti često na meti brutalnih napada i podsmeha. Zbog toga mi je posebno zadovoljstvo što sam deo ovog serijala, jer na neki način ima cilj da gledaocima otvori oči koliko ponekad mi obični ljudi možemo biti loši i sebični u odnosu prema onome što nam je čudno i što nas plaši. A Vil je simbol svega toga.

Na koji način se Vil bori sa tom stigmom?

- Čini ono što većina karakterno njemu bliskih ljudi obično čini. Kada si odbačen od ljudi, okrećeš se životinjama. One u rasuđivanju nemaju taj prekidač za čudno i normalno. U seriji vidimo da Vil usvaja psa. Zanimljivo je da mu je u početku ta ideja bila gotovo pa skandalozna. Nije mogao da zamisli da svoj život deli sa drugim živim bićem. Uprkos tome što je njegovo srce veliko, posle dugogodišnje socijalne torture i neprihvatanja, osećanja su u njemu zakopana negde duboko, zbog čega funkcioniše poput robota. Kada pronađe Beti, ostavljenu na kiši i vezanu za drvo, on na svoje veliko iznenađenje ne odlučuje da je preda u azil, već je vodi sa sobom kući. Praznina u njemu, uzrokovana njegovim teškim detinjstvom, neće mu dozvoliti da Beti prepusti sudbini i da ona prođe kroz sve ono kroz šta je i on prošao. Čini mi se da je ta veza između njega i Beti ono što ljude posebno raduje i privlači ovoj seriji.

Foto Star

Kako je izgledao rad sa psom na setu? Ona je gotovo pa glavna ženska uloga.

- Betino pravo ime je Beli i ona je neverovatna. Dobro je dresirana i ima odlične trenere. Ponekad me zaista iznenadi šta sve može da uradi. Zanimljivo je to da je na setu imala društvo svoje najbolje prijateljice, preslatke čivave, koja je sa njom dolazila na snimanja da bi joj prekratila pauze između scena. Takođe, Beli je imala svog ličnog kuvara i na snimanja je dolazila avionom. Kad sagledate sve to, uopšte niste pogrešili kad ste rekli da ima status zvezde i da je u stvari glavna ženska uloga ove serije.