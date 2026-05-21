MLADEN MIJATOVIĆ OBJAVIO SNIMAK: Forenzičari otvaraju bure sa telom Aleksandra Nešovića (VIDEO)

NOVINAR Mladen Mijatović na svom instagram profilu objavio je snimak otvaranja bureta sa telom za koje se sumnja de je ubijeni Aleksandar Nešović.

Kako se vidi na snimku, forenzičari pokušavaju da otvore metalno bure u prisustvu inspektora i tužilaca.

U jednoj od svojih objava Mijatović je napisao:

- U ataru sela Jarkovac kod Inđije pronađeno zakopano bure sa telom ubijenog Aleksandra Nešovića Baje. Telo je bilo preliveno betonom. Od prvog dana u potrazi i istrazi angažovani UKP, Žandarmerija, SAJ, Policijska brigada, vatrogasci-spasioci, Vojska Srbije - naveo je Mijatović.

Podsećamo, policija je u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronašla je telo za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović.

Prema prvim nezvaničnim informacijama telo je pronađeno sklupčano u buretu.

Tim povodom se oglasilo i VJT.

- U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

Nešovićeva supruga je navela koju marku veša je on nosio u vreme ubistva, a što se poklapa sa onim što je pronađeno na terenu.

Podsetimo, Aleksandar Nešović je, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.

