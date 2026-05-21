Zločin

MLADEN MIJATOVIĆ OBJAVIO SNIMAK: Forenzičari otvaraju bure sa telom Aleksandra Nešovića (VIDEO)

V.N.

21. 05. 2026. u 19:05 >> 19:08

NOVINAR Mladen Mijatović na svom instagram profilu objavio je snimak otvaranja bureta sa telom za koje se sumnja de je ubijeni Aleksandar Nešović.

МЛАДЕН МИЈАТОВИЋ ОБЈАВИО СНИМАК: Форензичари отварају буре са телом Александра Нешовића (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Kako se vidi na snimku, forenzičari pokušavaju da otvore metalno bure u prisustvu inspektora i  tužilaca.

U jednoj od svojih objava Mijatović je napisao:

- U ataru sela Jarkovac kod Inđije pronađeno zakopano bure sa telom ubijenog Aleksandra Nešovića Baje. Telo je bilo preliveno betonom. Od prvog dana u potrazi i istrazi angažovani UKP, Žandarmerija, SAJ, Policijska brigada, vatrogasci-spasioci, Vojska Srbije - naveo je Mijatović.

Podsećamo, policija je u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronašla je telo za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović.

Prema prvim nezvaničnim informacijama telo je pronađeno sklupčano u buretu.

Tim povodom se oglasilo i VJT.

- U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

Nešovićeva supruga je navela koju marku veša je on nosio u vreme ubistva, a što se poklapa sa onim što je pronađeno na terenu.

Podsetimo, Aleksandar Nešović je, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.

SRPSKI VOJNIK NAŠAO NATO LETAK U KOM SU TRAŽILI DA SE PREDAMO: NJegov odgovor se i danas prepričava

