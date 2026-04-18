Srbinu određen pritvor na KiM: Uhapšen pod optužnicom za događaje u Banjskoj
SUDIJA za prethodni postupak osnovnog suda privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana Stefanu Raduloviću iz Kosovske Mitrovice koji je u petak uhapšen na administrativnom prelazu Merdare zbog navodne umešanosti u događaje u Banjskoj u septembru 2023. godine.
Odbrana Radulovića je na ovu odluku najavila je žalbu apelacionom sudu.
Njegov advokat Bogdan Lazić izjavio je ranije danas, nakon današnjeg ročišta da se uhapšeni Radulović tereti za krivična dela udruživanje zbog terorizma i protiv ustavnog poretka tzv. Kosova. On je dodao da se sumnja zasniva isključivo na porukama i na jednoj slici na kojoj se nalazi ime Radulovića.
Radulović je uhapšen juče na administrativnom prelazu Merdare, nakon čega mu je bilo određeno zadržavanje do 48 sati.
Preporučujemo
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
