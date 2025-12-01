DEČAK (10) UBODEN NOŽEM U STOMAK U RIPNJU: Lekari mu se bore za život
DESETOGODIŠNjI dečak primljen je juče u bolnicu u Beogradu u izuzetno teškom stanju sa ubodnom ranom u predelu stomaka.
Dečaka je u bolnicu dovezla ekipa Hitne pomoći, a sumnja se da je povrede zadobio u porodičnoj kući u beogradskom naselju Ripanj.
Prema nezvaničnim informacijama, dečaku je konstatovana teška povreda trbušne maramice, a rana je najverovatnije naneta nožem.
Stanje povređenog dečaka je i dalje neizvesno, a lekari u bolnici ulažu maksimalne napore kako bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.
O slučaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo u Beogradu, koje je pokrenulo istragu. Za sada nije poznato kako je došlo do povređivanja dečaka.
- Istraga je u toku i utvrdiće se sve okolnosti pod kojima su nastale teške povrede. Policija obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne dokaze - navode izvori bliski istrazi.
Očekuje se da će narednih dana biti poznato više detalja o ovom tragičnom događaju.
(Telegraf)
