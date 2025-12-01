Zločin

DEČAK (10) UBODEN NOŽEM U STOMAK U RIPNJU: Lekari mu se bore za život

Ana Đokić

01. 12. 2025. u 12:55

DESETOGODIŠNjI dečak primljen je juče u bolnicu u Beogradu u izuzetno teškom stanju sa ubodnom ranom u predelu stomaka.

Foto: pixabay

Dečaka je u bolnicu dovezla ekipa Hitne pomoći, a sumnja se da je povrede zadobio u porodičnoj kući u beogradskom naselju Ripanj.

Prema nezvaničnim informacijama, dečaku je konstatovana teška povreda trbušne maramice, a rana je najverovatnije naneta nožem.

Stanje povređenog dečaka je i dalje neizvesno, a lekari u bolnici ulažu maksimalne napore kako bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.

O slučaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo u Beogradu, koje je pokrenulo istragu. Za sada nije poznato kako je došlo do povređivanja dečaka.

- Istraga je u toku i utvrdiće se sve okolnosti pod kojima su nastale teške povrede. Policija obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne dokaze - navode izvori bliski istrazi.

Očekuje se da će narednih dana biti poznato više detalja o ovom tragičnom događaju.

(Telegraf)

