DRAMA U AUTOBUSU "108"

KOLIKO je vremena bilo potrebno bračnom paru da na Petrovaradinu, kako se sumnja, pobije svoju decu, a zatim gradskim prevozom ili pešice pređe nekoliko kilometara do novosadske četvrti Liman, uđe u zgradu u kojoj nije stanovao, dođe liftom do 17. sprata, provali vrata alatom koji je za to poneo, izađe na krov solitera i sa njegove ivice se baci u ambis?