JOŠ NE ZNAMO ZAŠTO JE NAŠ ANDREJ (13) UBIJEN: Mića i Sanja Simić veruju da je Mihajlo (13) smišljeno namamio njihovog sina i usmrtio ga

TOG jutra naš Andrej je bio kod kuće, radio je domaće zadatke.

Kada je završio, umesto da sačeka da dođe vreme za školu, jer je bio u popodnevnoj smeni, on je otrčao kod Mihajla, kod kog su trebala da dođu još dva njihova drugara, ali nisu. U jednom trenutku, otišli su na sprat i desilo se šta se desilo. Čućete na kakav bizaran način je ubijen naš jedinac, a povrede koje je zadobio su nezapamćene.

Ovako govore Mića i Sanja Simić, čijeg je sina Andreja (13), 5. oktobra, kako se sumnja, u potkrovlju svoje kuće u Niškoj banji nožem usmrtio školski drug Mihajlo M. (13).



Ni dva meseca nakon ubistva Simići ne znaju zvanično šta je bio motiv da drug, kojeg je njihov sin poznavao od vrtića, počini jeziv zločin. Oni ističu da se dečaci prethodno nisu ni tukli ni svađali.

- Saznali smo da je Mihajlo toga dana zvao još dvojicu dečaka koja nisu došla. Jedan iz razloga jer mu je majka uzela telefon, a drugog roditelji nisu pustili, tako da je Andrej otišao sam i to nam je sve bilo čudno. Sve se toliko brzo desilo. Ja sam gotovo siguran da je ovo bilo smišljeno i da je Andrej namamljen da dođe kod Mihajla i onda je on bukvalno uradio to je to što je uradio - priča otac Mića.

Njih dvojica poznavala su se godinama.

- Još su u vrtiću bili zajedno u istoj grupi. Posle su od prvog do četvrtog razreda bili u odvojenim odeljenjima i tada Andrej nije imao nikakvih problema, a onda su se od petog razreda ponovo spojili u isto odeljenje i tada su počeli problemi sa tim detetom. Non-stop je bilo incidenata, primetili smo da se Mihajlo čudno ponaša. Nije bio agresivan, ali jeste nekako čudan. Naš sin je hteo da mu pomogne jer je video da ima problema. To sva deca iz škole znaju. I u školi su uvideli da Mihajlo ima problem, ali ništa se nije promenilo - ističe on i dodaje da je na Mihajlovo ponašanje pokušavao više puta da upozori i njegovu majku. - Prvi put sam njegovu majku upozorio prošle godine, početkom petog razreda. Bili su u parku, od Andreja sam saznao da su otišli na šumske staze.

Veštačenje mobilnih telefona ANDREJEVI roditelji navode da su iznenađeni da ni nakon dva meseca nije obavljeno veštačenje mobilnih telefona.

- Bilo gde da pitamo, svi ćute. Ja ne mogu da verujem da Mihajlov telefon nije veštačen. Iz toga sigurno može da se dođe do nekih dokaza. O telefonima nemamo nikakvu informaciju, niti su veštačeni, niti je dat nalog za to. Treba pogledati kontakte, pozive, poruke... S obzirom na to koliko je čudan bio i koliko se čudno ponašao, možda bi i sadržaji koje je gledao mogli da ukažu na neku stranu zašto se sve to desilo, da to krene - kaže Mića Simić.

Mihajlu ranac bio pun mačeta i noževa

Mihajlo im je bio predložio da prave neku kolibu od grana. Tada nam je Andrej rekao da je Mihajlu ranac bio pun mačeta i noževa i to je bio prvi onaj znak da treba da prekinu to druženje. Majka je prvo rekla da nema pojma o tome, da će da proveri. Posle toga je zvala i rekla da je našla ranac, da je bilo noževa i svega i da je ona sve to sklonila.

Simići smatraju da ovde postoji i odgovornost roditelja i odgovornost škole, koja sada svoje interese pokušava da sačuva na svaki mogući način.

- Mi smo jednom sa njihovom razrednom razgovarali i ona je rekla da je Mihajlu potrebna stručnija pomoć od one koje mogu da mu pruže u školi, ali sada ona uopšte ne želi da prizna da je to rekla - priča nam Andrejeva majka Sanja.

Oni kažu da poslednjih mesec dana sve stoji i da ne dobijaju nikakvu informaciju šta se dešava.

Više javno tužilaštvo u Nišu se nakon prikupljanja dokaza oglasilo nenadležnim, jer je utvrđeno da je Mihajlo krivično neodgovoran, budući da u trenutku ubistva nije imao navršenih 14 godina. On je odveden u psihijatrijsku bolnicu u Beogradu, kao i Kosta K., a Osnovno javno tužilaštvo je započelo postupak ispitivanja da li postoji odgovornost roditelja dečaka-ubice u pogledu zanemarivanja.

