„Istina je pogažena te noći": Zaječarac Goran Đorđević o pogibiji unuke Iskre (3) kod Niša

PRED Osnovnim sudom u Nišu nastavljeno je suđenje Ivanu Stefanoviću (24) iz Zaječara, optuženom da je izazvao saobraćajnu nesreću 10. juna prošle godine kod sela Malča, u kojoj je stradala trogodišnja Iskra Stojanović, dok su njeni roditelji i sestra povređeni.

Suđenju je prisustvovao i Goran Đorđević iz Zaječara, deda nastradale devojčice, koji je na ročište došao u majici sa natpisom „Istina za Iskru“ i „Sjaji večno Iskra – Deda Meda“. Nakon saslušanja svog zeta Mlađana Stojanovića i svedoka, izneo je niz optužbi na račun okrivljenog i njegove porodice.

-Okrivljeni ima pravo da se brani lažima, ali svi ostali moraju da govore istinu da ne bi podlegli krivičnom gonjenu. Istina je još te noći pogažena. Ne mogu da kažem trenutno na koji način, ali okrivljeni to dobro zna, šta je radio i kako je radio te noći, pa njemu na dušu, a nama bol. Njegova odbrana je jednom rečju ljigava. I ne samo njegova, nego i njegove majke i sestre koja je završila pravni fakultet ovde. Nikada se nisu izvinili, niti su nam izjavili saučešće – istakao je on.

Vidno potresen, Đorđević je govorio kroz suze, ne skrivajući bol zbog gubitka unuke i ogorčenje zbog, kako tvrdi, izostanka kajanja sa druge strane.

- Onog dana kada sam došao po telo male Iskre, prošlo je bilo nekoliko sati od udesa jer smo kasno bili obavešteni, mi smo u medijima pročitali šta se dogodilo, a nesreća je bila malo iza ponoći. To je zaprepašćenje da nas od pola 1 do ujutru niko nije obavestio. Njegova porodica je sve to znala. Kažu da vreme leči sve, a ja na svom primeru mogu da kažem da je vremenom sve teže. Svakim danom je sve teže. Da je on bio iskren, da je otvorio vrata da im pruži pomoć kada se sve dogodilo, ali ovako…šta očekivati od njega – pita se nesrećni čovek.

Povređen i okrivljeni Prema navodima optužnice, Stefanović se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, jer je upravljajući vozilom „seat“, krećući se iz pravca Niša ka Zaječaru, prešao na suprotnu stranu kolovoza i udario u „fiat“ u kojem se nalazila četvoročlana porodica. U nesreći je poginula trogodišnja Iskra, dok su njena petogodišnja sestra i roditelji zadobili teške povrede i zbrinuti su u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. Okrivljeni je takođe povređen, ali lakše. Nastavak suđenja zakazan je za 27. maj, kada bi pred sudom trebalo da budu saslušani veštaci sudskomedicinske i saobraćajne struke.

On kaže da se njegova ćerka veoma sporo oporavlja od tragedije i da nije u stanju da prisustvuje suđenjima.

- Ćerka nije znala za Iskru u bolnici. Ona je rođena njen rođendan je 3. jula, a Iskrin 4. jula. Kada se rodila, bila je najlepši poklon mojoj ćerci, a prošle godine saznala je za njenu smrt baš na rođendan. Raspitivala se kako ćemo proslaviti Iskrin rođendan – zajecao je deda Goran.

Pred sudom je svedočio i Mlađan Stojanović, otac nastradale devojčice, koji je izneo svoje viđenje nesreće i osporio nalaze saobraćajnog veštačenja.

-Uočio sam ga na udaljenosti od 30 do 50 metara, a do udarca je proteklo manje od sekunde što dokazuje da je vozio jako brzo. Takođe, iako je naše vozilo bilo jače oko 200 kg fabrički plus možda još toliko preko jer smo u njemu bili supruga, ja dvoje dece i pretrpan gepek stvari pošto smo krenuli na more, on nas je odbacio sedam metara unazad. Smatram da je napravljen propust jer nije uzet kilometar-sat iz njegovog vozila koji uvek stane kada dođe do udarca. Znam da se tako utvrđuje brzina jer sam po zanimanju vatrogasac i učestvovao sam u spašavanju povređenih u udesima - objasnio je Stojanović.

On je naveo da je pokušao da izbegne sudar, ali da za to nije bilo dovoljno vremena.

- Kretao se ka meni bez kontrole, levo-desno, prešao je u moju traku i sve što sam stigao da uradim je da pustim gas i pritisnem kočnicu i odem malo udesno. To vozilo je prešlo u moju traku i nisam mogao da izbegnem udarac – istakao je Stojanović.