ZAOBILAZILI PROPISE, PA IM STRADALO 11 LJUDI: Počinje suđenje zbog požara u staračkom domu u Barajevu

VLASNICIMA staračkog doma u Velikom Borku kod Barajeva, u kojem je 20. januara prošle godine prilikom požara stradalo 11 ljudi, Gorici Ivanović, njenom suprugu Aleksandru i sinu Milošu danas počinje suđenje u Višem sudu u Beogradu.

Foto: D. Milovanović

Oni su optuženi za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i nalaze se u pritvoru. Na današnjem pretresu trebalo bi da iznesu odbrane. Na teret im se stavlja da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i uopšte nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite predviđenim odgovarajućim zakonima. Zbog tih propusta izbio je požar u domu tokom noći i život su izgubili M.D, R.P, V.Ž, Z.S, N.I, L.B, Ž.S, Đ.I, V.S, M.F. i M.M.

Gorica Ivanović je bila direktora tog doma za smeštaj starih i odraslih lica, a Aleksandar i Miloš su faktički radili sve poslove iz nadležnosti direktora i odgovornog lica, od poslova upravljanja i nadzora, do svih drugih u domu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu i da im izrekne meru bezbednosti -zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.

Kako se sumnja oni nisu postupili po propisima, kojima je zabranjeno pušenje u prostorijama ustanova socijalne zaštite.Takođe nisu postupili u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i nisu organizovali sprovođenje niza preventivnih mera zaštite od požara. U objektu nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara, usled čega je zbog trovanja ugljen monoksidom ili zbog opečenosti veće površine kože tela nastupila smrt 11 osoba.

Zatim se sumnjiče da nisu postupili u skladu sa Pravilnikom, kojim je predviđeno obavezno prisustvo dve osobe iz redova stručnih radnika ili stručnih saradnika i negovateljica, koji bi bili angažovani u noćnoj smeni u ustanovi i nisu obezbedili njihovo prisustvo. Tako je 20. januara 2025. godine u ranim jutarnjim satima u trenutku kada je u domu izbio požar, pored korisnika u objektu bio samo okrivljeni Miloš Ivanović, koji nije ni stručni radnik, niti stručni saradnik, niti negovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od požara.

Požar je izbio u sobi u potkrovlju, u kojoj je boravio korisnik doma M. D, koji je i sam stradao. On je kako se sumnja pušio cigarete, pa je vatra buknula ili od žara cigarete, koji je zahvatio posteljinu na krevetu ili od otvorenog plamena upaljača. Požar se zatim proširio po sobi, a onda i po drugim prostorijama doma.

Okrivljeni se terete i da nisu korisnika smeštaja upozorili da mora da poštuje pravila, a ako se on na to ogluši i ne poštije ih, pa tako ugrožava bezbednost, zdravlje i život ostalih korisnika, da onda odluče o prestanku njegovog smeštaja.

U optužnici se navodi da su oni usled svega navedenog izazvali opasnost za život i telo korisnika svog doma, pri čemu su olako držali da do njihove smrti neće doći ili da će moći to da spreče.