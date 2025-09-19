U AFEKTU BESA UBO ŽENU 16 PUTA NOŽEM: Da li smanjena uračunljivost obara teško ubistvo za koje je okrivljen Željko Delibašić?

POLICAJAC u penziji Željko Delibašić (62) bio je u stanju bitno smanjene uračunljivosti i u afektu besa visokog intenziteta kada je 2. juna prošle godine u stanu u Rakovici ubio svoju suprugu Ankicu (57).

S. J. M.

Ovo je u dopunskom veštačenju utvrdio psihijatar Svetislav Mišković. On je tako izmenio svoj osnovni nalaz, koji je radio nakon hapšenja Delibašića i u kojem se izjasnio da je bio uračunljiv, a ovaj dodatni je je uradio nakon što je Delibašić izneo odbranu i objasnio svoj zločin.

Odgovarajući na pitanja tužioca i suda veštak Mišković je rekao da će se afekat besa pre javiti kod osoba, čiji su mehanizmi kontrole postupaka oslabljeni, ali i osoba koja ima dobre kontrole impulsa u određenim situacijama može da ima afekat straha i besa.

- Afekat besa nosi povišeno, žestoko uzbuđenje, intenzivna osećanja, naglo nastaje, kratko traje, ima buran tok, koji se naziva "psihička bura", jak je i velikog intenziteta i tokom njega su mnogobrojne intenzivne telesne promene. Trajanje afekta zavisi od raznih faktora, ali uobičajeno traje od 3 do 5 minuta, mada psihijatrija poznaje i produžena stanja, javljaju se u praksi i traju od 15 do 20 minuta, ali afektivno delovanje ne mora sve vreme biti intenzivno - objasnio je Mišković.

Pošto je Delibašić ispričao kako je suprugu prvo udarao bejzbol palicoim, a onda zgrabio nož, ali se tih detalja kada je ubadao posle nije sećao, veštak je rekao da amnezija može da se manifestuje prilikom samog čina zločina, jer je tada intenzitet sužene svesti najjači.

- Ta osoba bi donekle mogla da ima "rupe" u sećanju. U takvom stanju je moguć gubitak kontrole, tada je izmenjena svest, smanjen je obim jasnoće i svesnog doživljavanja. Pažnja je fokusirana na uzrok afektivnog uzbuđenja i njeno preusmeravanje na događaje u okolini je veoma otažano. Funkcija mišljenja je poremećena i nema logičkog razmišljanja i rasuđivanja. Nemoguće je rasuđivanje realnog toka događaja i posledica. Prisutna je amnezija. Dominiraju motivi koji su generisali emocionalno uzbuđenje i afektivno stanje i kontrola impulsivnih podsticaja je praktično nemoguća. Takvo stanje se opisuje kao "kratki spoj" - naveo je Mišković.

On kaže da je kod Delibašića od samog početka događaja došlo do afektivnog pražnjenja, koje je trajalo ceo period, a da je nakon počinjenog krivičnig dela ispoljio elemente racionalnog i kontrolisanog ponašanja i odlučio da se prijavi policiji, a da je afekat tada splasnuo.

- Uvidom u spise sam zaključio da je on imao iskustva na ratištu u Slavoniji i na Kosmetu, što je uticalo na njegovo psihološko stanje i na sklonost ka emotivno burnijem reagovanju. To je definisalo njegove lične karakteristike da u visoko stresnim i frustracionim situacijama može da ispolji nepromišljeno i neadekvatno ponašanje - kazao je veštak.

On je rekao da je terapija za smirenje koju je pio (bensedin), mogla da utiče samo na lakše ispoljavanje afekta.

- Primarni uzrok njegovog postupka je celokupna dinamika odnosa njega i supruge. Iako sve počinje pre više od 20 godina, kritični događaj je kulminacija njegovog trpljenja godinama. Način izvršenja krivičnog dela govori u prilog svemu ovome. Ne treba mi njegova medicinska dokumentacija, jer ne bi promenila moj zaključak. Dovoljno mi je kako je on to sve pričao, povrede oštećene i njegova vrlo konzistentna anamneza. Odnose okrivljenog i pokojne utvrdio sam iz njegove priče, iz čega drugog - odgovarao je na pitanja veštak.

On je rekao da je alkohol, koji je okrivljeni pio prethodne večeri, bio u minimalnoj količini u njegovom telu i da nije bio presudan da počini ubistvo.

- Od vremene pijenja, pa do ubistva prošlo je najmanje šest sati i zaključio sam da alkoholemija nije bila od značaja. Četiri sata nakon ubistva rađeno je testiranje na VMA i on je imao 0,1 promil alkohola. Može se proceniti da je u vreme izvršenja krivičnog dela imao oko 0,7 promila, što je početni, laki stepen alkoholisanosti. To ne menja ništa u mom nalazu i nema uticaja na afektivno stanje okrivljenog, koje je dominantno u tim trenucima. Apsolutno smatram da alkohol nije uticao na njegovo ponašanje, već je afektivno stanje bilo generator počinjenja krivičnog dela - rekao je psihijatar Svetislav Mišković.

Drugi veštak sudske medicine, koji je ispitan u sudu, je Zoran Mihajlović i rekao je da je pet minuta najkraći period u kojem je bilo moguće naneti sve te brojne povrede, koje je obdukcija utvrdila na telu ubijene Ankice. On je rekao da su povrede nanošene u dve faze, u prvoj tupinom mehaničkog predmeta i da je moguće da su nastale od udaraca bejzbol palicom, a u drugoj fazi su od oštrice i tada je Ankica bila u besvesnom stanju.

- Jedan od udaraca, najverovatnije u levi temeno potiljačni deo glave doveo je do gubitka svesti oštećene. Do tada je trpila bolove visokog intenziteta i to sam procenio na osnovu brojnosti i vrste povreda, a u drugoj fazi zbog gubitka svesti nije trpila bol. Povrede iz prve faze nisu mogle da dovedu do smrti, jer joj nisu povređeni životno važni organi, a ima i odbrambenih povreda. Sekotina na vratu nanata joj je jakim zamahom i oruđe je pomerano u različitim pravcima - rekao je veštak Mihajlović, odgovarajući na pitanja.

Inače, ubijena Ankica imala je 14 povreda od bejzboj palice po glavi, telu, rukama i nogama i 16 od uboda nožem. Smrtonosna je bila ona na vratu iz koje je iskrvarila.