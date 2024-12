DAN ODLUKE: Danas presuda Urošu Blažiću za masakr u Malom Orašju i Duboni

VIŠI sud u Smederevu danas će izreći prvostepenu presudu Urošu Blažiću, optuženom da je 4. maja prošle godine u selima Malo Orašje i Dubona ubio devet, a ranio 12 osoba.

Foto: N. Živanović

U ovom postupku se sudi i njegovom ocu Radiši Blažiću zbog sumnje da je nabavio oružje kojim je njegov sin počinio zločin, i koje je pronađeno u porodičnim kućama.

Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu Ivan Konatar u završnim rečima je sudu predložio da Blažiće osudi na maksimalne kazne zatvora od po 20 godina.

Iako je Uroš Blažić optužen za nekoliko krivičnih dela među kojima je i teško ubistvo, on može biti osuđen maksimalno na kaznu zatvora od 20 godina s obzirom na to da u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu te je po zakonu on mlađi punoletnik.

Punomoćnici oštećenih, odnosno članova porodice ubijenih i ranjenih, ukupno 10 advokata se pridružilo rečima tužioca, a pojedini su istakli svoje imovinsko pravne zahteve.

Branilac optuženog Uroša Blažića, Petar Luković, predložio je sudu da njegovog branjenika osudi po zakonu, dok branilac Radiše Blažića, Duško Puđa, tvrdi da tužilaštvo nije dokazalo njegovu krivicu.

Uroš Blažić je tokom ovog sudskog postupka, koji je počeo krajem maja, izneo odbranu, međutim on nije želeo da priča o zločinu, niti o motivu, već je pričao o svom ocu ističući da je on nevin i da nije znao za oružje.

Njegov otac Radiša Blažić od početka suđenja negira krivicu.

Pripremno ročište u ovom slučaju je trebalo da bude održano u zgradi Višeg suda u Smederevu, međutim na samom početku ročišta, u trenutku kada je sudska straža uvela Blažića, članovi porodice ubijenih i ranjeni su nasrnuli na njih, zbog čega je suđenje prekinuto i izmešteno u zgradu Okružnog zatvora.

U toj zgradi je i održano pripremno ročište, ali je zbog male sudnice u koju nisu mogli da stanu svi oštećeni izmešteno u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu, gde će biti objavljena i presuda.

Urošu Blažiću optužnicom je stavljeno na teret teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

Njegovom ocu Radiši Blažiću stavljeno je na teret izvršenje krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom teško delo protiv opšte sigurnosti.

Urošu Blažiću stavljeno je na teret da je 4. maja u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca, pucajući iz automatske puške i pištolja, lišio života devet ljudi, od kojih je dvoje bilo maloletno, a pokušao da liši života još 20 ljudi, od kojih je ranio njih 12.