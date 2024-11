OKRIVLJENI GVOZDENOVIĆ JE DAO AUTENTIČAN ISKAZ, ALI NIJE SVE PRIČAO: Suđenje za ubistvo mladića u Rakovici

OKRIVLjENI Damjan Gvozdenović je bio u stanju kontinuirane emocionalne napetosti u vreme izvršenja krivičnog dela, što je mešavina različitih osećanja, koja nema stepen afekta. Ovo je danas na suđenju Gvozdenoviću (21) za teško ubistvo Aleksandra Tatalovića (21) 23. februara 2022. godine u Rakovici, u Višem sudu u Beogradu kazala veštak psihijatar Marija Panić.

Ona je navela i da je njegova mogućnost da tada upravlja svojim postupcima bila smanjena, ali ne bitno.

- Ukoliko se prihvati njegova odbrana da ga je oštećeni prvi udario, onda je okrivljeni tada bio u stanju povišene emocionalne napretosti, a ako se prihvati njegova izjava da je tada pio, onda je bio u stanju lake alkoholne opijenosti - kazala je veštak Panić. - Mi nismo imali objektivnu potvrdu i validan dokaz da je bio pod alkoholom, jer nije rađena alkohemija. On nam je rekao da je tog dana pio celo popodne i na osnovu analize njegovog ponašanja zaključili smo da se radio i jednostavnoj alkoholnoj opijenosti, ali bez drugih dokaza nismo se izjašnjavali o njenom stepenu, da li je laka, srednja ili teška.

Veštačenje je utvrdilo i da je duševna zrelost Gvozdenovića kada je počinio zločin odgovarala njegovom uzrastu, a tada je imao 19 godina. Veštak je rekla da nisu našli psihijatrijski razlog za nesećanje delova kritičnog događaja od strane okrivljenog, jer on kaže da se ne seća svega i da to može da se javi kod tolike alkoholisanosti sa simptomima halucinacija ili zavisnika od alkohola, a da on nije zavistan.

Na pitanje da li je okrivljeni Gvozdenović dao autentičan i istinit iskaz, psihijatar Marija Panić je objasnila da oni autentičnost osobe koju veštače procenjuju na osnovu toga kako priča, sa kojim emocijama, govorom tela i mimikom.

- Naše mišljenje je da je okrivljeni bio autentičan, ali nije znao da detaljno opiše koja je osećanja tada imao, što nam je bilo važno kod utvrđivanja afekta, jer kod afekta osobe znaju da prepoznaju osećanja zbog njihovog intenziteta - objasnila je Marija Panić. - Mi pregledom nismo utvrdili da on nema mogućnost da prepozna svoja osećanja. Meni je delovao kao da ne želi da sarađuje i ne želi da nam priča o tome.

Inače, Gvozdenović je Aleksandra Tatalovića tada ubo nožem u grudi i pobegao. U bekstvu je bio šest meseci, nakon čega se sam predao policiji i pratnji advokata. Sa Tatalovićem se sastao da bi raspravili zašto je više puta zvao svoju bivšu devojku na telefon i ćutao, a sa tom devojkom tri nedelje ranije je Tatalović započeo vezu.