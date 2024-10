KOSTA VEŽBAO NA ZABRANJENOM PIŠTOLJU: Dečak koji je pobio drugove u "Ribnikaru" završio svedočenje na suđenju roditeljima

KOSTA K. završio je danas svedočenje u postupku, koji se pred Višim sudom u Beogradu vodi protiv njegovih roditelja, oca Vladimira, za teško delo protiv opšte sigirnosti i majke Miljane, za nedozvoljeno držanje municije, kao i Nemanje Marinkovića, instruktora pucanja u streljani, za davanje lažnog iskaza.

Foto: N. Skenderija

Dečak, koji je počinio masovno ubistvo 3. maja 2023. godine u svojoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", odgovarao je na pitanja roditelja svojih žrtava i branilaca.

Nakon suđenja branilac Nemanje Marinkovića advokat Miroslav Živković kazao je da je konačno utvrđeno da njegov klijent nije kriv i da nije direktan očevidac da je Kosta pucao iz pištolja.

- On nikada nije ni sporio da su Kosta i njegov otac dolazili u streljanu da vežbaju, ali on nije video dečaka da puca, niti može sa sigurnošću da tvrdi da je maloletni dečak pucao, on se toga ne seća - kazao je branilac Živković. - Inače, deci nije zabranjeno da pucaju u streljani. To mogu da rade, ali pod strogo određenim i kontrolisanim uslovima, moraju biti članovi kluba, da pucaju iz malokalibarskog oružja i uz strog nadzor instruktora. Ovde smo imali slučaj da je otac na svoju ruku obučavao maloletnog Kostu. Njegova odbrana svaljuje krivicu na instruktore i direktora kluba, ali Kostu niko nije naterao da dođe u streljanu. Otac ga je doveo samovoljno, dobrovoljno i drugo niko od instruktora ga nije obučavao da puca iz vatrenog oružja velikog kalibra 9 mm, što je radio otac, bez znanja instruktora, jer nikoga o tome nije obavestio.

Živković je naveo da je sud izveo nezakonit dokaz prepoznavanja lica, jer je posle sugestija branioca Vladimira Kecmanovića, koji je na neki način opisao njegovog klijenta, trećeokrivljeni Marinković izveden ispred Koste na prepoznavanje.

- To je na kraju ispalo dobro po nas, jer je Kosta rekao da ne može sa siguirnošću da tvrdi da je to ta osoba i da je bio u blizini i mogao da ga vidi kada puca - rekao je advokat Živković. - Zbunjuje me što se olako prelazi preko činjenice da je Kosta je vežbao sa "er soft" pištoljem, koji ne može nikako biti u vlasništvu i dodiru mlađih od 16 godina, dok je mlađima od 18 godina zabranjeno da budu članovi "er soft" kluba. To je pištolj koji nekontrolisano brzo puca i sa njim samo dobro obučeni strelci mogu da rukuju. Prikriva se činjenica da je on vežbao menjanje okvira i nišanjenje sa "er soft" pištoljem, koji je verna replika pravog pištolja i sa kojim vežbaju vojska i policija. Pored toga su u Mionici vežbali pucanje iz vazdušnog pištolja. Sam Kosta je rekao da je prvi put došao pripremljen u streljanu na pucanje i da je tada gađao u koncentrisane krugove.

Branilac Kecmanovića Irina Borović kazala je posle suđenja da na pretresu nisu mogli da utvrđuju činjenice, koje se tiču krivične odgovornosti okrivljenih, već neke druge činjenice koje su bile važne oštećenim porodicama da razumeju pozadinu ovog strašnog zločina.

- To nam je potpuno razumljivo i mi smo se saglasili da se oštećenim porodicama dozvoli da na takav način postavljaju pitanja i da sebi daju možda neke odgovore za kojima su tragali.Ono što je sigurno, uzrok ovog zločina ne leži u porodici maloletnog dečaka, koji ga je izvršio, već leži u brojnim faktorima koji se moraju sveukupno sagledavati. Leži u činjenici da se radi o dečaku, koji je u vreme zločina bio u ranom adolescentskom dobu i faktorima koji su za psihijatre i psihologe. Žao mi je što se od prethodnog suđenja u medijima stvorila slika da jedan roditelj, koji nastoji da bude podsticajan za svoje dete i želi da ga pokrene kada je nekoliko meseci popustilo u školi, bude satanizovan i prikazan kao loš roditelj. To je vrlo loša poruka društvu, mladima i adolescentima.

Advokat Ognjen Božović, koji zastupa nekoliko oštećenih porodica, ali je i stric u "Ribnikaru" ubijene Ane Božović kazao je posle suđenja da je bilo mnogo emotivno i da su dobili odgovore na brojna pitanja.

- Ispred nas je stavljena slagalica koja bi trebala da se uz pomoć suda, tužilaštva i zdravstvenih ustanova složi kako bi smo došli do razrešenja glavnih pitanja zašto i kako se ovo dogodilo i šta je htelo time da se postigne. Današnji iskaz značajan je za sam krivični postupak, ali ga i prevazilazi - kazao je Boživić.

SAKRIVEN IZA PARAVANA

Kosta je iz dečije psihijatrijske klinike, gde se nalazi od počinjenog zločina, izveden oko pola devet ujutru i odvezen u Specijalni sud. Policajci, koji su bili u pratnji postavili su beli paravan ispred ulaza, kako se dečak ne bi mogao videti u tih nekoliko metara dok ne uđe u kola saniteta. Kosta je na glavi imao sivi kačket, a policajac, koji ga je izvodio iz zgrade, držao je raširenu ruku ispred njegovog lica.

Dečak, koji je pobio đake, za pet sekundi je ušao u ambulantno vozilo, a trojica policajaca su telima napravili zid da se on ne vidi ni tih nekoliko koraka posle paravana. Za manje od minuta Kosta je doveden u zgradu Specijalnog suda, gde je suđenje izmešteno iz Palate prvade samo dok on svedoči.

I posle okončanog svedočenja dečak je na isti način vraćen na kliniku. Ponovo su policajci napravili zid telima i raširili paravan, pa njega izveli iz kola i uveli u zgradu bolnice.