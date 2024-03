NASTAVLJENO SUĐENJE ALEKSANDRU JOVIČIĆU: Ispitani ostali okrivljeni

NA suđenju bivšem predsedniku beogradske Opštine Palilula Aleksandru Jovičiću zbog sumnji da su se dešavale mahinacije prilikom gradnji na ovoj opštini, danas je u Višem sudu u Beogradu još troje, od ukupno njih deset optuženih, iznosilo odbranu i navelo da nisu krivi.

Foto Z. Jovanović

Jedina žena među okrivljenima Anka Vojvodić kazala je da nije izvršila krivično delo trgovinu uticajem za koje je tereti Više tužilaštvo i da je u istrazi kod njih razjasnila sve činjenice oko izgradnje njenog objekta u Višnjičkoj ulici, ali da to nisu prihvatili.

- Terete me za radnje iz 2016. godine, iako je gradnja mog objekta započela 2014, a završena je 2015. godine. Posle toga se ušlo u postupak ozakonjenja pred nadležnim ministarstvom i ja nisam imala potrebu ni za kakvom intervencijom u opštini - kazala je okrivljena u sudnici. - Moj objekat je imao izgrađeno prizemlje, sprat i rogove krova i bio je vidljiv na satelitskom snimku, kada je krajem 2015. godine donet novi zakon. Po njemu on može da bude legalizovan, a tužilaštvo tvrdi suprotno. Po Zakonu o ozakonjenju on ne može da bude rušen dok se ne donese odluka o legalizaciji, a on je i sada u tom postupku. Ja zbog toga nisam imala strah od rušenja i nisam imala potrebe nikome iz Opštine da dajem novac, niti mi ga je iko od njih tražio, niti mi je iko iz Opštine učinio bilo kakvu uslugu. Besmisleno je da me povezuju sa predsednikom Jovičićem, kojeg sam upoznala u sudnici.

Anka Vojvodić je ispričala da je u oktobru 2015. godine dobila rešenje od građevinske inspekcije o rušenju i da je protiv nje tada podneta krivična prijava za nelegalnu gradnju za šta je zaključila oportunitet.

- Moj objekat je završen u novembru 2015. godine pre donošenja novog zakona. Majstori su nastavili gradnju druge ploče i konstrukcije krova, verovatno jer im je plaćen avans, pa da ga ne bi vraćali. Ja to nisam znala, u tom periodu sam dobila unuče i promenila posao, pa nisam ni odlazila na gradilište - kazala je Anka Vojvodić.

Ona je odgovarajući pitanja rekla da je zemljište zakupila od preduzeća Ada Huja, da je od njih dobila da može da dobije sve priključke za struju i vodu i da zakupninu plaća oko 55.000 mesečno. Kazala je i da je to parcela od 20 ari, da je na njoj njen objekat od 1.080 kvadrata sa tavanskim prostorom i da ta kvadratura nije u nadležnosti opštine, već grada.

Odbranu je kratko izneo i Miodrag Đokić, koji je samo rekao da se u tužilaštvu nisu razumeli i da je on izvođač radova na određenim spornim objektima, a ne investitor i da su investitori osuđeni.

Okrivljeni građevinski inspektor iz Opštine Palilula Miroslav Lalić kazao je da ga terete da je propustio da obavi inspekcijski pregled i omogućio da se protiv investitora Žarka Lazića ne podnese krivična prijava.

- Posle prijava nelegalne gradnje izašao sam na teren i video da se gradi temelj mnogo veći, nego što bi trebalo za takvu kuću. Radnici na gradilištu nisu hteli da mi kažu ko je investitor. Zatvorili smo gradilište i ostavili poziv investitoru da se javi, ali se on nije pojavljivao - kazao je Lalić. - Podneli smo krivičnu prijavu protiv NN investotora Prvom tužilaštvu i ja ne znam šta su oni dalje uradili. Rešenje o zatvaranju gradilišta predato je u policijsku stanicu Palilula. Doneto je i rešenje o rušenju kada je objekat bio na temelju i kada su troškovi njegovog uklanjanja bili najmanji i predato odelenju za izvršenje.

Lalić je naveo i da je optužen da je omogućio Laziću i legalizaciju tog objekta, a kaže ne zna kako, jer temelj ne podleže legalizaciji i jer je on građen 2017. godine, kada je to već bilo zabranjeno i kada su mogli da se legalizuju samo objekti izgrađeni do donošenja novog zakona 2015. godine.

Suđenje će se nastaviti sredinom maja, kada će preostali okrivljeni izneti odbrane.