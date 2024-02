PACOV ŽELI I MENE DA UBIJE: Saslušavani svedoci na suđenju za ubistvo u Jakovu

KADA sam ušao u ulicu gde mi je ubio brata primetio sam da "Pacov", okrivljenog tako zovu, i njegov otac užurbano pakuju oružje u kola. Video sam više od pet dugih cevi. On onda seda za volan i vozi ka njivama, ali nisam siguran da li je i otac pošao sa njim. U kolima mi je spavalo dete, pa sam ga tada odvezao kući i ostavio, a onda nastavio ka bolnici.

Foto: M. Anđela/ Privatna arhiva

Ovo je danas u Višem sudu u Beogradu na suđenju Đuri Nikoliću za teško ubistvo Vuka Jolovića iz automatske puške u Jakovu 29. maja 2022. godine rekao brat ubijenog Lazar Jolović.

- Tog dana su ubili pola mene, izgubio sam sve što sam najviše voleo. Čujem da ima plan da i mene ubije, da će i mene preseći puškom kao što je mog brata, jer priča da ima veze i da će brzo izaći iz zatvora - kazao je Lazar.

On inače muca dok priča i kaže da od tog dana mnogo gore priča:

- Ceo život sam imao taj problem, ali sada se drastično pogoršao. Te godine od avgusta do Nove godine nisam mogao da progovorim - rekao je Lazar.

Na pitanje Nikolićevog branioca Milenka Cvijovića zašto oružje nije pominjao kada je davao iskaz kod tužioca, Lazar Jolović je rekao da je tada bio u šoku i da se vremenom setio toga.

Okrivljeni Đura Nikolić pitao ga je da li se seća da mu je nedelju dana ranije pretio da će sve da ih pobije i majku siluje, a Lazar je odgovorio da to nije istina. Jolović je rekao i da okrivljeni laže da ga je ranije sa grupom drugih ljudi izbacivao iz restorana držeći pištolj u rukama i da je njihov rođak Kole Đuru tukao kod njega u kući, a Lazar mu tada pretio, dok je Vuk smirivao.

- Moj nadimak je Đuka, to "pacov" su smislili oni posle nemilog događaja, ja ranije za njega nisam čuo, a videću kada izađem da li me tako zovu - rekao je u sudnici Nikolić, koji se inače nalazi u pritvoru. On se predao policiji dva dana nakon ubistva Vuka Jolovića.

U sudu je svedočio i Srđan Majdanac, prijatelj Jolovića, koji je ispričao da su tog dana pekli jagnje u dvorištu kod Novakovića u Jakovu, jer je njihova sestra Sonja trebalo da se porađa.

- Lazar i Vuk su gledali snimak na kojem se vidi da Đura davi neko siroče na Savi i komentarislai su to. Neko ga je zvao i on je došao kolima ispred dvorišta. Lazar, ja i Vuk smo krenuli do njega, ušli u auto i Vuk ga je pitao, "dokle ćeš više da mučiš decu po Jakovu", a Đura je rekao, "šta te se tiče", i odgurnuo ga. Počeli su da se guraju i Vuk mu je udrio ćušku, onda još dve. Rekao sam hajdemo odavde" i izašao, a Lazar je otvorio njegova vrata i rekao mu da ide odavde i da ne može više da ga gleda. Đura je izašao, krenuo u pravcu "Kluba S" i vikao: "Zapamtićete vi mene, sve ću vas pobiti!" - ispričao je Majdanac.

On je kazao da su on i Lazar ušli u dvorište, a onda mu je njegova mjaka rekla:"Pogledaj Lazara, ide negde".

- Video sma ga kako trči prema "Klubu S". Vuk je vukao Đuru, držeći ga ispod mišica. Đura Novaković, kod koga smo bili, govorio mu je "idi više odavde", ali Đura nije hteo, svađao se. Oni su ga terali i on je otišao - ispričao je svedok.

Majdanac je naveo da su Vuk i on posle hteli da idu u grad, ali Vuk nije mogao da pronađe ključ od auta, pa su ga tražili i onda je došao stariji čovek i doneo ključ.

- Pitao je, "ko mi je tukao dete", a Vuk je rekao "ja, objašnjavao sam mu da ne dira slabije". Čovek je opsovao Vuka, Vuk mu je prišao i otac ga je prvi udario u lice. Krenuo je sukob, a Miloš Mihajlović i ja smo sprečavali i vukli Vuka. Đura Novaković mu je rekao, "šta si došao da biješ našu decu" i on je otišao ka autu sve vreme vičući: "Zapamtićete vi mene". Vuk je krenuo posle njega, a ja za Vukom i na centru je video Lazara i izašao da mu ispriča šta se desilo. Zvao sam ga da krenemo do grada, a on mi kaže "idi ti, ja ću za tobom" i ja sam krenuo. Posle nekog vremena vidim da ga nema iz mene, zvao sam ga, ali se nije javljao. Pozvao sam Lazara, on mi kaže, "krenuo je minut za tobom". Pozovem Koleta i on mi kaže: "Upucali su Vuka". Pitam je li živ, a on kaže: "Mislim da nije" - ispričao je Majdanac i rasplakao se.

Na kraju je svedočila i Đurina majka Sunčica Vukomanović, koje je ispričala da su pre četiri godine pekli ajvar, da im je Đura pomagao, a onda rekao, "moram da idem, došli su po mene".

- Sutradan, Zorica Jolović, majka Petra Jolovića, moja prijateljica i komšinica, a njihova snaha mi je rekla: "Znaš li šta je bilo sa Đurom, tukli su ga u "Džino paleti" da se ne zabavlja sa Dunjom, padao je na pod od batina. Kole je nasrnuo satarom na njega". To sam rekla mužu, on ih je zvao pošto su sarađivali i rekao da više neće raditi. I Đuro nam je to onda ispričao. Posle je tvrdio da više nema problema, ali smo saznali da su ga u kafiću maltretirali pred devojčicama, izvlačili mu stolicu i izbacili napolje - ispričala je majka.

Ona je kazala i da joj je Đura 1. maja 2022. godine rekao "zamisli dva narkomana su tukli Jovanu, davili je, držali nogu na vratu, terali da skače u vodu".

- Ja sam radila sa Jovanom u prodavnici i pitala je za to, ona mi je sve potvrdila da su maltretirali nju i drugaricu i da je zvala Đuru da joj pomogne, pa je on došao. Taj dečak što je tukao nije siroče, kao što kažu, već ima dve sestre, mamu i tatu - kazala je Sunčica, navodeći da joj Jovana nije ispričala šta se dešavalo kada je Đura došao.

Majka je kazala da su 29. maja ručali ona, suprug Milan i sin Nikola, da je Đura, koji radi do četiri sata kasnio:

- Čula sam trčanje uza stepenice i da je ušao u kupatilo. Popela sam se da ga zovem da jede i on je izašao krvave glave, imao je krvi po leđima i posekotinu po stomaku. Bio je uznemiren i tresao se. Pitala sam ga šta je bilo i rekao mi je "pusti me da legnem" i otišao u sobu. Posle čujem galamu u našoj radionici i lomljenje. Izašla sam u hodnik i čujem strašne psovke i vidim Koleta kako izlazi iz radionice. Kažem Đuri, "eno ga Kole", a on me uhvatio za ruku i odveo u potkrovlje. Pogledao je kroz prozor, rekao mi da ne silazim i strčao dole. I ja sam odmah pogledala kroz prozor i videla da neko tuče Nikolu. Strčala sam niz stepenice i na pola čula pucnje. Izašla sam ispred, Đura je stajao naslonjen leđima na svog "golfa", držao je pušku spištenu ka dole. Nikola je držao nekog muškarca za glavu i dozivao Koleta da izađe da ga nose.

Ona je kazala da je krenula ka Nikoli, da joj je Đura ostao iza leđa i da ne zna šta je posle bilo sa njim.

- Čula sam auto kako se pali, jer auta više nije bilo, i pretpostavila da je otišao. Sledeći put sam ga videla u zatvoru - kazala je Đurina majka. - Posle je došla jakovačka mafija, Džino, Vukova trudna sestra, koja je pretila da će nas sve zapaliti i da nećemo preživeti. Posle je pred kuću autom došao Jovica Crnjanski i vikao da će nas sve pobiti, deo sam snimila i prijavila ga policiji, pa je dobio tri godine zabranu prilaska. Četrdeset dana posle stavili su spomenik na ulici ispred naše kuće, kod kapije Petra Jolovića, na mestu pogibije. Tu dolaze svaki dan, pale sveće. Majka viče na nas. Kole je stalno tu. Moja porodica ne sme da prođe tuda, prvo gledamo da li ima nekoga, pa onda izlazimo iz kuće.

Na pitanje punomoćnika Zore Dobričanin Nikodinović zašto nisu prijavili policiji, ako je Đura imao probleme sa Jolovićima, majka Sunčica je kazala da su znali da policija radi za Koleta, a da ona nije prijavljivala, jer je mislila da će se smiriti.

Ona je kazala i da nije znala da Đura drži automatsko oružje u svojoj sobi. Sudija je odbila pitanja punomoćnika da li je čistila i spremala Đurinu sobu. Majka je kazala i da je znala da Đura ima istetoviranu pušku i objasnila je da je to ljubav prema oružju, koju ima svaki dečak, da ljudi svašta tetoviraju i da Đura ima i tetovažu cveta sa njihovim inicijalima.

Odgovarajući na pitanja rekla je i da se nije ponudila da Đuri sanira povrede, kada ga je videla krvavog, niti mu je rekla da ide kod lekara, jer je on rekao da je ok. Nije pozvala ni policiju da prijavi da je pretučen. Kazala je i da događaj od 1. maja nije prijavila policiji, jer misli da je to trebala da uradi Jovana.

Kazala je i da joj je muž lovac i da je lovačku pušku držao zaključanu u metalnom ormaru u potkrovlju.