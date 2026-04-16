Dete (3) nožem povredilo oko: Hitno operisano na VMA
U NOĆI između utorka i srede, u Vojnomedicinsku akademiju (VMA) primljeno je dete (3) sa ozbiljnom povredom oka.
Potpukovnik docent dr Goran Rondović, glavni dežurni anesteziolog ove ustanove, potvrdio je za RTS da je dete hitno hospitalizovano zbog ozbiljnosti povrede.
- U našem dežurstvu morali smo da zbrinemo dete uzrasta od tri godine koje je nepažnjom povredilo oko igrajući se oštrim predmetom, odnosno konkretno nožem. Dete je zbrinuto, operisano i u dobrom stabilnom stanju i nalazi se na odeljenju Očne klinike - rekao je Rondović.
Preporučujemo
Komentari (0)