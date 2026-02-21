JEZIVA NESREĆA U RAKOVICI: Voz usmrtio ženu
PREMA nezvaničnim informacijama, voz je udario za sada neidentifikovanu žensku osobu kod Sportskog centra Rakovica.
Na licu mesta se nalaze Hitna pomoć i policija koja vrši uviđaj.
Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće.
Ono što je poznato je da je u pitanju osoba od oko 40 godina i da nije preživela udes.
(Telegraf)
