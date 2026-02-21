Nesreće

JEZIVA NESREĆA U RAKOVICI: Voz usmrtio ženu

V.N.

21. 02. 2026. u 19:30

PREMA nezvaničnim informacijama, voz je udario za sada neidentifikovanu žensku osobu kod Sportskog centra Rakovica.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Na licu mesta se nalaze Hitna pomoć i policija koja vrši uviđaj.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće.

Ono što je poznato je da je u pitanju osoba od oko 40 godina i da nije preživela udes.

(Telegraf)

